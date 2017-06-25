Останки Сальвадора Дали эксгумируют, чтобы установить отцовство

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Суд в Мадриде принял решение эксгумировать останки художника Сальвадора Дали, чтобы установить отцовство.

Суд удовлетворил иск жительницы Жироны – "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая полагает, что Дали является ее отцом.

"Необходимы биологические анализы для установления отцовства Сальвадора Дали Доменека в отношении Марии Пилар Абель Мартинес, поскольку не существует ни биологического материала, ни личных вещей, на основании которых можно проводить экспертизу в Национальном институте токсикологии", – говорится в решении суда.

Дали умер 23 января 1989 года, похоронили его, замуровав в полу одной из комнат театра-музея Дали, расположенного в городе Фигерас.

Мартинес родилась в 1959 году в городе Фигерас: женщина утверждает, что у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат. В 2015 году Мартинес подала иск для установления отцовства. В случае получения положительного результата, женщина сможет претендовать на фамилию Дали и авторские права.