Абитуриенты получили смс с результатами ЦТ по обществоведению

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по обществоведению начали приходить абитуриентам по смс-рассылке.



© Sputnik / Виктор Толочко Статистику ЦТ-2017 опубликуют в июле

Централизованное тестирование по ряду предметов еще проходит, однако абитуриенты уже узнают первые результаты. Так, в пятницу стали известны баллы по русскому и белорусскому языкам.

Вечером в понедельник абитуриенты получили результаты ЦТ-2017 по обществоведению. Первыми свои баллы узнали подписанные на смс-рассылку абитуриенты. На сайте РИКЗ результаты будут доступны во вторник в первой половине дня.

Как ожидается, в первой половине недели станут известны также результаты ЦТ по математике, а во второй половине недели — и по биологии.

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