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Абитуриенты получили смс с результатами ЦТ по обществоведению
26.06.2017 17:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по обществоведению начали приходить абитуриентам по смс-рассылке.
© Sputnik / Виктор Толочко
Централизованное тестирование по ряду предметов еще проходит, однако абитуриенты уже узнают первые результаты. Так, в пятницу стали известны баллы по русскому и белорусскому языкам.
Вечером в понедельник абитуриенты получили результаты ЦТ-2017 по обществоведению. Первыми свои баллы узнали подписанные на смс-рассылку абитуриенты. На сайте РИКЗ результаты будут доступны во вторник в первой половине дня.
Как ожидается, в первой половине недели станут известны также результаты ЦТ по математике, а во второй половине недели — и по биологии.
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Результаты ЦТ по обществоведению появятся на сайте РИКЗ уже во вторник 27 июня.
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