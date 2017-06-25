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Витеблянка убила мужа. Оба супруга - детдомовцы, их дочь сейчас также в детском доме

26.06.2017 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской отдел Следственного комитета расследовал уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Витебска, которую обвиняют в убийстве своего 31-летнего мужа. Подробности TUT.BY сообила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

23 апреля супруги, проживавшие в Билево, целый день пили. Ночью на кухне между ними разгорелся конфликт. Женщина схватила нож и нанесла супругу удар в область сердца. Затем побежала к соседям и сообщила, что убила мужа. 31-летний мужчина скончался на месте.

В этой семье и раньше возникали конфликты, они часто заканчивались вызовом милиции. Примечательно, что в 2011 году женщину судили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения своему супругу.

В этот раз следователи предъявили обвинение женщине по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство).

Экспертиза установила, что в момент совершения преступления женщина полностью сознавала значение своих действий и руководила ими. Комиссия пришла к заключению, что обвиняемая имеет склонность к употреблению спиртного с вредными последствиями, но в принудительных мерах лечения не нуждается.

Оба супруга выросли в детских домах. Мужчина ездил на заработки в Россию и на эти деньги содержал жену и 10-летнюю дочь. Сейчас девочка находится в витебском детском доме, с ней работал психолог. Угрозы здоровью ребенка нет.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Оба супруга выросли в детских домах. Мужчина ездил на заработки в Россию и за заработанные там деньги содержал жену и 10-летнюю дочь. Сейчас девочка находится в...

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