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В Ветке вынесли приговор следователю, вымогавшему деньги у ИП

26.06.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший сотрудник городского отдела СК Александр Масюкевич признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Кроме того, обвиняемого лишили специального звания «майор юстиции». Бывший милиционер Сергей Куликов, которого обвиняли в бездействии, наказан штрафом в 350 базовых величин и запретом на пять лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сообщили в пресс-службе областного суда.


Судебное заседание длилось восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, инцидент произошел в Ветке в июне 2016 года. Одна из частных компаний заказала у другой партию транспортеров для хлебобулочных изделий, но вторая фирма заказ исполнять не торопилась. В итоге один из обвиняемых силой и угрозами пытался принудить поставщика выполнить заказ.

По данным обвинения, бывший следователь Масюкевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес двум потерпевшим травмы разной степени тяжести, в том числе переломы, а также угрожал убийством. При этом он требовал у предпринимателей не менее 600 долларов в качестве штрафных санкций за просрочку исполнения заказа (по 100 долларов за каждый день). Его друг, Сергей Куликов, работавший на тот момент милиционером, был очевидцем совершения преступления. Но не прекратил противоправные действия и не принял возможные меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

В начале июля 2016 года следователь Масюкевич и милиционер Куликов были задержаны.

 
 
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Судебное заседание длилось восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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