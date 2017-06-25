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В Ветке вынесли приговор следователю, вымогавшему деньги у ИП
26.06.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by
Бывший сотрудник городского отдела СК Александр Масюкевич признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Кроме того, обвиняемого лишили специального звания «майор юстиции». Бывший милиционер Сергей Куликов, которого обвиняли в бездействии, наказан штрафом в 350 базовых величин и запретом на пять лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сообщили в пресс-службе областного суда.
Судебное заседание длилось восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, инцидент произошел в Ветке в июне 2016 года. Одна из частных компаний заказала у другой партию транспортеров для хлебобулочных изделий, но вторая фирма заказ исполнять не торопилась. В итоге один из обвиняемых силой и угрозами пытался принудить поставщика выполнить заказ.
По данным обвинения, бывший
В начале июля 2016 года следователь Масюкевич и милиционер Куликов были задержаны.
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Судебное заседание длилось восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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