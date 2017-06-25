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Военные рассказали, почему произошло ДТП с танком в центре Минска
26.06.2017 18:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Министерство обороны Беларуси озвучило причину дорожно-транспортного происшествия на проспекте Независимости в Минске с участием танка Т-72, который следовала на генеральную репетицию парада по случаю Дня Республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария в центре белорусской столицы, недалеко от здания "Беларусьфильма", произошла вечером 24 июня.
В понедельник Минобороны республики выступило с официальным комментарием инцидента. В ведомстве пояснили, что причиной аварии стали сложные погодные условия — дождь. Минобороны опровергло сообщения, которые ранее появлялись в СМИ, о технической неисправности танка, послужившей причиной ДТП. Проверка, по информации министерства, показала, что машина была полностью исправна. Кроме того, оборонное ведомство заявило, что военнослужащий управлявший танком не виновен в случившемся. Ее действия, наоборот, помогли избежать более серьезных повреждений боевой машины, а также пострадавших.
Отмечается, что восстановление поврежденного участка дороги идет за счет министерства, и ремонт должен быть завершен в 26 июня.
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Экипаж, который управлял танком, не будет принимать участия в параде ко Дню Независимости.
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