Порвал и бросил под ноги. Витеблянина обвиняют в надругательстве над государственным флагом

Городской отдел Следственного комитета расследовал Витебска сорвал белорусский флаг с фасада здания. Возбуждено уголовное дело">уголовное дело, возбужденное прокуратурой Витебска о надругательстве над белорусским флагом. В этом обвиняют 44-летнего жителя областного центра. Подробности дела TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Фото: Reuters

Вечером 2 мая мужчина был пьян, но решил еще купить спиртного. Зашел в один из продовольственных магазинов на проспекте Черняховского. Компанию ему составила знакомая. Как позже установят следователи, накануне между ними произошел конфликт.

Выйдя из магазина, покупатель заметил флаг, который вывесили у главного входа в честь 1 Мая и Дня Победы. Мужчина потянул за полотнище и порвал его, затем вырвал древко из крепления. После этого бросил государственный символ себе под ноги. Зашел за угол здания, но вскоре вернулся, забрал флаг и скрылся.

Правоохранители нашли беглеца. Возле магазина подобрали древко, а в квартире знакомой мужчины обнаружили полотнище флага.

Жителя Витебска обвиняют по ст. 370 УК (Надругательство над государственными символами). Это преступление наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 3 месяцев, или ограничением свободы на срок до года.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. От дачи показаний мужчина отказался. Материалы дела передали в прокуратуру для направления в суд.

В 2016 году дела этой категории в стране не возбуждали, в 2017-м — это первый такой случай.