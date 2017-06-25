|
Спиннер ни при чем: тюменских КВНщиков задержали за нарушение ПДД
26.06.2017 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 26 июня — Sputnik. КВНщики из тюменской команды "Союз" попали в милицейские сводки за незнание белорусского законодательства, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.
Тюменцы мирно общались, в руках одного из них был спиннер. Чемпионы Высшей лиги КВН считают, что именно популярная игрушка — спиннер — стала причиной их задержания. К ним подъехало два экипажа Департамента охраны. Россиян отвезли для разбирательства в Центральный РОВД. В райотделе они пробыли около 40 минут, столько времени заняло уточнение личных данных и профилактическая беседа.
"Причиной задержания стал звонок в дежурную часть милиции о нахождении молодых людей на проезжей части. Компания действительно нарушила Правила дорожного движения: одни сидели на бордюре, другие на брусчатке, заняв часть свободной парковки. В милиции им вежливо объяснили, что белорусское законодательство запрещает подобное, после чего отпустили", — объяснил причины инцидента официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
В областной центр россияне приехали выступить перед выпускниками медицинского университета. После вечеринки в воскресенье молодые люди отдыхали в городе, на улице Коммунаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии юмористов, именно эта популярная игрушка обратила на себя внимание и вызвала вопросы у людей в форме.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии