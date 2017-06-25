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Спиннер ни при чем: тюменских КВНщиков задержали за нарушение ПДД

26.06.2017 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 26 июня — Sputnik. КВНщики из тюменской команды "Союз" попали в милицейские сводки за незнание белорусского законодательства, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

Тюменцы мирно общались, в руках одного из них был спиннер. Чемпионы Высшей лиги КВН считают, что именно популярная игрушка — спиннер — стала причиной их задержания. К ним подъехало два экипажа Департамента охраны. Россиян отвезли для разбирательства в Центральный РОВД. В райотделе они пробыли около 40 минут, столько времени заняло уточнение личных данных и профилактическая беседа.

"Причиной задержания стал звонок в дежурную часть милиции о нахождении молодых людей на проезжей части. Компания действительно нарушила Правила дорожного движения: одни сидели на бордюре, другие на брусчатке, заняв часть свободной парковки. В милиции им вежливо объяснили, что белорусское законодательство запрещает подобное, после чего отпустили", — объяснил причины инцидента официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В областной центр россияне приехали выступить перед выпускниками медицинского университета. После вечеринки в воскресенье молодые люди отдыхали в городе, на улице Коммунаров.

 
Теги: Гомель
 
 
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По версии юмористов, именно эта популярная игрушка обратила на себя внимание и вызвала вопросы у людей в форме.

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