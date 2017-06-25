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Не хотел ехать на дачу. Сбежавшего от родителей 12-летнего подростка помогла найти милиция

26.06.2017 19:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Более шести часов разыскивали двенадцатилетнего мальчика в ночь с субботы на воскресенье в Могилевском районе. Мальчик сбежал от родителей из-за того, что не хотел ехать на дачу. К поиску беглеца подключилась милиция.

Как рассказал заместитель начальника отдела Департамента охраны Октябрьского района Могилева Сергей Ситников, родители вместе с сыном поехали 24 июня на автомобиле на дачу. По дороге между ними возник спор из-за того, что он хотел остаться дома и не ехать на дачу. Не доезжая до деревни Речки, ребенок выскочил из машины и убежал. На часах было около девяти часов вечера.

В течение двух часов родители искали сына самостоятельно, а потом обратились за помощью в Могилевский РОВД. На место выехала следственно-оперативная группа, а также милиционер-кинолог Октябрьского ОДО со служебно-розыскной собакой. Пес взял след и пошел по проселочной дороге, затем по дачному кооперативу соседней деревни. Примерно в 3.30 собака остановилась на дороге около кустов, где прятался замерзший «потеряшка» — он был без обуви, в шортах и майке. Ребенка доставили родителям.

 
Теги: Могилев
 
 
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В течение двух часов родители искали сына самостоятельно, а потом обратились за помощью в Могилевский РОВД.

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