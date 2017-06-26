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Трамп, Рианна и девочка из Сирии вошли в топ влиятельных людей в сети
26.06.2017 20:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп, популярная певица Рианна, а также девочка-блогер из Сирии вошли в список самых влиятельных людей в интернете, сообщает американский еженедельный журнал
© REUTERS Joshua Roberts
Издание в понедельник опубликовало топ-25 влиятельных людей в сети. Хозяин Белого дома попал в список из-за своих регулярных посланий в личном и официальном аккаунте в микроблоге в
"Но, несмотря на, возможно, нескончаемую драму, или благодаря ей Трамп сейчас является мировым лидером с наибольшим числом подписчиков в Twitter, что дает ему возможность достаточно эффективно доносить свое послание на своих условиях", — пишет журнал.
Кроме того, американского лидера в список попала семилетняя девочка из города Алеппо Бану Алебед. Ребенок приобрел известность приобрела известность также благодаря своими сообщениям в микроблоге
Вместе с тем, некоторые СМИ сомневаются в существовании девочки и ее мамы, которая якобы помогает ей вести микроблог, ссылаясь на их чрезмерную активность, хорошее знание английского языка и присутствие сирийских оппозиционеров в числе тех, кого они читают в Twitter. По данным Time, президент Сирии Башар Асад назвал аккаунт девочки антиправительственной пропагандой.
В список самых влиятельных людей в интернете по версии Time также вошли российский оппозиционер Алексей Навальный, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кети Перри и Рианна и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян.
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В список вошли 25 человек - политики, звезды шоу-бизнеса и писатели. В рейтинге также присутствует один россиянин.
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