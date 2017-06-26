Трамп, Рианна и девочка из Сирии вошли в топ влиятельных людей в сети

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп, популярная певица Рианна, а также девочка-блогер из Сирии вошли в список самых влиятельных людей в интернете, сообщает американский еженедельный журнал Time .



© REUTERS Joshua Roberts Трамп пообещал, что Куба будет свободной

Издание в понедельник опубликовало топ-25 влиятельных людей в сети. Хозяин Белого дома попал в список из-за своих регулярных посланий в личном и официальном аккаунте в микроблоге в Twitter . Однако, как отмечает журнал, не все посты Трампа имеют позитивный отклик, некоторые из них вызывают неоднозначную реакцию как среди общественности, так и среди официальных лиц. Это "причиняют вред его президентству".

"Но, несмотря на, возможно, нескончаемую драму, или благодаря ей Трамп сейчас является мировым лидером с наибольшим числом подписчиков в Twitter, что дает ему возможность достаточно эффективно доносить свое послание на своих условиях", — пишет журнал.

Кроме того, американского лидера в список попала семилетняя девочка из города Алеппо Бану Алебед. Ребенок приобрел известность приобрела известность также благодаря своими сообщениям в микроблоге Twitter . Из ее слова, пишет издание, весь мир узнал "об ужасах гражданской войны в Сирии в то время, когда не так много журналистов могли попасть в регион". В декабре прошлого года девочка с родителями покинула Алеппо и переехала в качестве беженки в Турцию.

Вместе с тем, некоторые СМИ сомневаются в существовании девочки и ее мамы, которая якобы помогает ей вести микроблог, ссылаясь на их чрезмерную активность, хорошее знание английского языка и присутствие сирийских оппозиционеров в числе тех, кого они читают в Twitter. По данным Time, президент Сирии Башар Асад назвал аккаунт девочки антиправительственной пропагандой.

В список самых влиятельных людей в интернете по версии Time также вошли российский оппозиционер Алексей Навальный, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кети Перри и Рианна и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян.