|
5 уголовных дел в отношении уклонистов возбудили в Лунинце
27.06.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by
В Лунинецком районе пятеро призывников в возрасте от 18 до 27 лет привлечены к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы,
После весенней призывной кампании Лунинецкий РОВД провел проверку по 9 материалам, рассказал Медиа-Полесью замначальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк.
Райотдел СК возбудил уголовные дела в отношении пяти парней по ч.1. ст. 435 УК «Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу», в отношении одного из них — повторно.
Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии