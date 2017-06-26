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5 уголовных дел в отношении уклонистов возбудили в Лунинце

27.06.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В Лунинецком районе пятеро призывников в возрасте от 18 до 27 лет привлечены к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы, пишет «Медиа-Полесье».

После весенней призывной кампании Лунинецкий РОВД провел проверку по 9 материалам, рассказал Медиа-Полесью замначальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк.

Райотдел СК возбудил уголовные дела в отношении пяти парней по ч.1. ст. 435 УК «Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу», в отношении одного из них — повторно.

Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

 
 
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Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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