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В Новополоцке ЛТП переделают в колонию

27.06.2017 07:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В Новополоцке ликвидируют лечебно-трудовой профилакторий № 8 (ЛТП № 8) и на его месте создадут исправительную колонию № 1. Соответствующий указ президента опубликован на Национальном правовом интернет-портале.


Фото с сайта sb.by

ЛТП на улице Технической, 8 в Новополоцке ликвидируют для оптимизации структуры уголовно-исполнительной системы МВД.

Правительство должно выделить деньги на финансирование создаваемой колонии — «в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание органов и организаций уголовно-исполнительной системы».

МВД в течение 3 месяцев должно обеспечить ликвидацию ЛТП и регистрацию колонии; утвердить новый штат сотрудников; передать имущество новому исправительному учреждению.

В инфраструктуру будущей колонии, в частности, войдут: 2 административных здания, 2 казармы, солдатская баня, 3 общежития, вольер для собак, здание штрафного изолятора, 4 смотровые вышки, КПП, столовая-клуб, постройка с санпропускником и больницей, комната для приезжих, помещение для выдачи посылок, крытая автостоянка, 2 хранилища для овощей, свинарник-питомник. Всего из республиканской собственности новополоцкой колонии передадут 55 объектов.

 
 
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ЛТП на улице Технической, 8 в Новополоцке ликвидируют для оптимизации структуры уголовно-исполнительной системы МВД.

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