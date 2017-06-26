Браконьер из Бобруйского района загубил множество ценных диких животных

В домовладении 42-летнего неработающего жителя деревни Каменка Бобруйского района прошел обыск. Поводом для его проведения послужила оперативная информация о том, что этот сельчанин незаконно застрелил европейскую косулю и двух бобров. Позже и сам подозреваемый в этом признался, пишет "СБ Беларусь Сегодня" .





Заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич перечислил находки, обнаруженные при обыске:

— Были изъяты мясо и внутренние органы лося, дикого кабана, косули европейской и двух речных бобров, а также части приспособления для незаконной ловли рыбы — сачок с электропроводами, зажимами для подключения к аккумулятору и микропереключателем. Также сельчанин хранил у себя дома целый арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов различного калибра. В частности, у него обнаружены две нарезные винтовки с оптическими прицелами, гладкоствольное ружье — все без номеров.





После обыска мужчина добровольно указал место, где от его рук погибли бобры, кроме того, на территории Бобруйского лесхоза найдены голова, шкура и ноги убитого им из карабина «Маузер» молодого лося.

Учитывая, что общий вред, который сельчанин причинил природе, оценивается в 10 тысяч рублей, в отношении его возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос и о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия.