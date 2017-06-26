В прошлый понедельник жительница Солигорска Екатерина Исаеня вместе с сыном пошли на пляж. Мальчишка плескался у берега, мама подошла к нему и вдруг услышала детский крик: «Помогите!». Это был третий случай, когда Екатерина спасала из воды человека.



Екатерина с сыном Сашей. Фото с сайта kurjer.info.

Рядом с Екатериной стояла еще одна отдыхающая — Галина.

— Она на меня смотрит и спрашивает: «Они балуются или там беда?» — вспоминает тот день собеседница. — Не помню, что я ей ответила, потому что на втором «Помогите!» я уже бежала по воде. Крикнула только: смотрите за моим сыном.

От берега, вспоминает Екатерина, девочка была далеко. К тому же глубина в водоеме распределяется неравномерно — «где-то по пояс, где-то по шею».

— Я то плыла, то бежала, — продолжает девушка. — Когда подплывала к ним, слышала, как подружки кричали: «Отталкивайся от дна!». Но, видимо, до дна девочка уже не доставала и медленно уходила под воду. У ребенка просто не хватало сил.

Екатерина схватила тонущую школьницу со спины и стала вытаскивать на воздух. Здесь же в воде она аккуратно стукнула ее по спине, девочка выплюнула заглотнувшую воду и пришла в сознание.

— Я отплыла туда, где уже устойчиво смогла упереться в дно, взяла ее на руки, и вдруг она мне сказала: «Я никогда не думала, что смерть бывает так близко», — рассказывает Екатерина. — Я не представляла, что ребенок может говорить такие взрослые слова. Я вынесла ее на берег, дала водички. Попросила, засунуть два пальчика в рот и вытолкнуть всю гадость, которой она наглоталась. Главное, чтобы ничего не попало в легкие.

Как позже оказалось, тонувшую девочку зовут Маргарита. Ей 11 лет, и она совсем не умеет плавать. В тот день они с сестрой и подружкой пошли на пляж и так заигрались, что не заметили, как отошли на глубину.

— Маргарита вспоминала, что ухватилась за девочку, которая умет плавать, но та, видимо, сама испугалась. Услышав «ты меня топишь», Маргарита ее отпустила, — пересказывает слова ребенка Екатерина.

«Только минут через 20 после того, как мы были на берегу, я поняла, что произошло»

О случившемся Екатерина сообщила в МЧС. Подружки Маргариты слезно просили не звонить маме — послушала, ведь «все мы были детьми».

Екатерина аккуратно положила девочку на покрывало, накрыла полотенцем и, продолжая за ней наблюдать, отошла к сыну. Легче школьнице не становилось, у нее болела голова.

— Я попросила ее сесть, встать, чтобы понять, обморочное ли у нее состояние, и тогда все-таки позвонила маме, — рассказывает собеседница.

Чуть позже другая отдыхающая Дарья на машине отвезла Маргариту домой.

— Только минут через 20 после того, как мы были на берегу, я поняла, что произошло, руки стали трястись, — говорит Екатерина. — В тот момент я не видела в этой девочке чужого ребенка, я просто бежала спасать человека. Чтобы ни случилось, люди не должны оставаться равнодушными друг другу.

Назавтра Екатерине позвонила мама Маргариты, сказала, они были у врача: все хорошо.

Вот только Маргарита теперь очень сильно боится воды.

— Откуда вы знали, как оказывать первую медицинскую помощь?

— Третий раз на моих глазах тонет человек, — вспоминает Екатерина. — Еще в детстве мы с подругой Алиной пошли купаться. Она умела плавать, но на глубине у нее началась паника, и я за руку ее вытаскивала.

Второй раз беда случилась в 2007 году. Екатерина отдыхала на карьерах. В это время парень-спортсмен хотел переплыть от берега до берега.

— Там было очень глубоко, — продолжает девушка. — Я заметила, как он то поднимался, то опускался. Бросилась к нему, но не успела… Там никто не успел.

Много дней, говорит собеседница, парня искали спасатели.

— Я все это видела, слышала, как плакала его мама, и после этого поняла: каждый должен уметь оказывать первую медицинскую помощь, — рассказывает собеседница. — Многое я знала со школы: у нас это очень строго спрашивали, что-то рассказал мой знакомый, который работает в МЧС.

Екатерина не медик, а контроллер-кассир в детском кафе-ресторане. Однако, если бы понадобилось, она могла бы сделать Маргарите и искусственное дыхание, и массаж сердца. Все это девушка тоже умеет.

— Много раз я прокручивала в голове ту ситуацию и все думала: слава богу, успела, — делится переживаниями Екатерина. — Главное теперь, чтобы с девочкой все было хорошо.