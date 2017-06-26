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Центральные мероприятия ко Дню независимости в Минской области состоятся на мемориальных комплексах

27.06.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минской области центральные торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости, 3 июля состоятся на мемориальных комплексах, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

Ожидается, что в составе областной делегации на мероприятие у Кургана Славы (Смолевичский район, начало в 11.00) прибудут представители Миноблисполкома, областного объединения профсоюзов, областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, Смолевичского районного Совета депутатов. Планируется, что участники торжественного мероприятия возложат цветы на мемориальном комплексе.

Делегации Минской области также поучаствуют в возложениях цветов в государственном мемориальном комплексе «Хатынь» (Логойский район, начало в 11.00) и историко-культурном комплексе «Линия Сталина» (Минский район, 11.00).

Представители центрального региона присоединятся к акции «Споем гимн вместе». Областное мероприятие акции пройдет в Жодино и начнется в 22.45. Планируется, что участие в нем примет руководство Миноблисполкома. После исполнения гимна небо над городом раскрасит праздничный фейерверк, а затем состоится концерт артистов российской и белорусской эстрады. Гости праздника смогут услышать песни в исполнении Алены Апиной, Владимира Ухтинского, Валерия Скорожонка, вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня».

В районах Минской области в преддверии Дня независимости и непосредственно 3 июля состоится ряд митингов и праздничных мероприятий. Так, в Вилейке 30 июня пройдет фестиваль молодежных субкультур «Энергия молодости», а 1−2 июля — фестиваль исторической реконструкции средневековой культуры периода Великого княжества Литовского. В Клецке 2 июля планируется открыть памятный знак в честь 890-летия города. В Воложине 3 июля состоится праздничное шествие воинов гарнизона в/ч 30 695, образцового духового оркестра детской школы искусств и участников образцового клуба «Грация» районного центра культуры. Участие в шествии также примут представители трудовых коллективов предприятий и организаций райцентра, общественных объединений. В вечерней программе празднования Дня независимости в Солигорске состоится праздничный концерт творческих коллективов ОАО «Беларуськалий» «Беларусь — мая песня».

 
 
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Также в районах Минской области в преддверии Дня независимости и непосредственно 3 июля состоится ряд митингов и праздничных мероприятий.

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