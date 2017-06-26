В Бешенковичах создадут аллею из корабельных якорей, найденных краеведом на дне Западной Двины

В городском парке в Бешенковичах появится аллея якорей. Некоторым экспонатам более трех веков. Все артефакты нашли на дне Западной Двины. Когда-то здесь был крупный порт, а сам городок считался центром речного судостроения.

В частной коллекции бешенковичского краеведа Андрея Трубецкого почти 30 якорей. Это «улов» за 6 лет. Никаких специальных средств во время погружений под воду он не использует, на большой глубине работает без акваланга. Самая продолжительная поисковая операция длилась 8 часов.

Самому ценному экспонату минимум 300 лет. На нем обнаружили даже клеймо производителя. В коллекции есть конструкции как заводские, так самодельные. Местные жители под якоря приспосабливали даже камни. А после Великой Отечественной войны была популярна серия, когда якоря делали из бывших снарядов или танковых гусениц.

Видео: ОНТ

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В подводных экспедициях краеведы находят не только якоря. Поднимают керамику, блесны, гарпуны, топоры. Дно реки в черте города буквально усыпано ценными артефактами: 200 лет назад здесь была пристань.

Строительные работы на месте будущей аллеи якорей в самом разгаре. На постаментах установят экспонаты, которые использовали в речном судоходстве в XVII-ХХ веках. Не исключено, что на туристической карте региона со временем появится и Бешенковичский музей под открытым небом.