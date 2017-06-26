Будто хоккеист на льду: как управлять танком на асфальте

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Танк не предназначен для передвижения по асфальтированной поверхности, заявил подполковник запаса, танкист Олег Иванов.



© Sputnik / Виктор Толочко Военные рассказали, почему произошло ДТП с танком в центре Минска

В минувшую субботу, 24 июня, во время подготовки к генеральной репетиции парада по случаю Дня Независимости в Минске произошло ДТП с участием танка Т-72. Боевая машина на большой скорости вылетела за пределы проезжей части и снесла фонарный столб . Никто из людей не пострадал, танк получил незначительные повреждения. В Минобороны заявили, что причиной аварии стали сложные погодные условия.

"Танк — это металл, и на асфальте он скользит, как хоккеист на льду. Это у американских танках прорезиненные траки, которые могут позволить затормозить, а наши танки должны ездить исключительно по грунту. Мой первый негативный опыт в Афганистане был связан именно со скольжением танка: мы стояли на дороге, ведущей на Кабул — на хорошо асфальтированном шоссе, и наш танк попал в ДТП, едва не раздавив афганский трактор. Механик был молодой и неопытный, мы были не приучены ездить по асфальтированной дороге, и скользили, пока не врезались в трактор", — рассказал о своем опыте Иванов.

Он уверен, что для езды по асфальту, танкист должен приобретать специфические навыки вождения на таких дорогах, а приобретать их негде, иначе в Беларуси дорог не останется.

Сам танкист рассказал, что комфортнее всего чувствовал себя в Монголии — на твердой грунтовой поверхности танк можно разогнать до семидесяти километров в час.

Тем, кому вновь придется вывести танк на асфальт, подполковник советует не совершать резких маневров и не ехать быстро.

"Двигаться нужно на пониженных передачах и помнить о законах физики, маневрировать точно так, будто едешь по льду", — резюмировал Иванов.