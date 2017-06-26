В длинные выходные БЖД пустит 20 дополнительных поездов

30 июня, 1, 3 и 4 июля дополнительные составы и прицепные вагоны появятся в составах регулярных поездов, которые курсируют по наиболее востребованным направлениям, сообщает пресс-служба БЖД. Среди них Минск — Брест — Минск, Минск — Витебск — Минск и Минск — Гомель — Минск.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Дополнительные поезда 30 июня 2017 года:

Поезд № 639 Минск — Брест, отправление из Минска в 14.42, прибытие в Брест в 19.45;

Поезд № 642 Минск — Гомель, отправление из Минска в 18.02, прибытие в Гомель в 23.33;

Поезд № 645 Минск — Брест, отправление из Минска в 19.07, прибытие в Брест в 23.38;

Поезд № 638 Минск — Калинковичи — Гомель, отправление из Минска в 15.11, прибытие в Гомель в 22.58;

Поезд № 637 Гомель — Минск, отправление из Гомеля в 23.38, прибытие в Минск в 05.21.

Дополнительные поезда 1 июля:

Поезд № 639 Минск — Брест, отправление из Минска в 14.42, прибытие в Брест в 19.45;

Поезд № 640 Брест — Минск, отправление из Бреста в 21.05, прибытие в Минск в 01.19;

Поезд № 710 Минск — Гомель, отправление из Минска в 11.08, прибытие в Гомель в 14.17;

Поезд № 709 Гомель — Минск, отправление из Гомеля в 15.01, прибытие в Минск в 18.00;

Поезд № 717 Гомель — Минск, отправление из Гомеля в 10.53, прибытие в Минск в 14.02;

Поезд № 718 Минск — Гомель, отправление из Минска в 14.56, прибытие в Гомель в 18.19;

Поезд № 646 Брест — Минск отправление из Бреста в 05.16, прибытие в Минск в 09.58;

Дополнительные поезда 3 июля:

Поезд № 721 Гомель — Могилев, отправление из Гомеля в 21.03, прибытие в Могилев в 23.42;

Поезд № 710 Минск — Гомель, отправление из Минска в 11.08, прибытие в Гомель в 14.17;

Поезд № 709 Гомель — Минск, отправление из Гомеля в 15.01, прибытие в Минск в 18.00;

Поезд № 712 Брест — Минск, отправление из Бреста в 15.50, прибытие в Минск в 19.30;

Поезд № 711 Минск — Брест, отправление из Минска в 20.15, прибытие в Брест в 23.51;

Поезд № 714 Минск — Витебск, отправление из Минска в 19.53, прибытие в Витебск в 23.35;

Поезд № 713 Витебск — Минск, отправление из Витебска в 15.35, прибытие в Минск в 19.20;

Поезд № 654 Козенки (Мозырь — Минск), отправление от станции Козенки в 16.03, прибытие в Минск в 21.21.

Дополнительные поезда 4 июля:

Поезд № 654 Минск — Козенки (Мозырь), отправление из Минска в 05.58, прибытие в Козенки в 12.15.

Кроме того, 8−9 июля к Купалью назначены дополнительные поезда в направлении деревни Александрия Шкловского района. Подробное расписание движения этих составов можно посмотреть здесь .