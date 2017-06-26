Что вам скрывать: минчане рассказали о любимых мессенджерах

Как и всякая цельная половозрелая личность, среднестатистический минчанин боится рассекречивания личной переписки и передачи фотографий в открытый доступ. В день рейда Sputnik встретил много белорусов, которые позитивно относятся к "секретным чатам" в Telegram, но отчего-то ими не пользуются.



© Sputnik Белорусы чаще всего используют Viber поздно вечером

"Мне скрывать нечего, а Роскомнадзор, наверное, хочет минимизировать терроризм в стране", — рассказал Sputnik белорус Александр, лояльный ко всем мессенджерам, и философски добавил, что "все, что ни делается — к лучшему".

"Я бы проголосовал против блокировки, ведь защищенность информации важна. Мне нечего скрывать, но мне было бы неприятно, если бы доступ к моим данным был открыт. Впрочем, и удалять мне нечего — у меня новый телефон, там ничего нет", — рассказал другой собеседник Sputnik и добавил, что все личные данные он бы удалил из мессенджера, если бы была вероятность, что они смогут попасть к третьим лицам.

"Политика меня не интересует, речь о личных переписках и фотографиях. Пользуюсь Viber, а Telegram не прижился у меня в телефоне, хоть друзья из Москвы любят его за возможность "секретного чата", — рассказал собеседник агентства.

"Я не обсуждаю секретных тем, так что если моя переписка станет даже достоянием гласности, будет разве что стыдно — но не опасно. Зная, что у спецслужб окажется доступ к моей информации, удалила бы разве что некоторые снимки. Выбирая мессенджер, в последнюю очередь смотрю на безопасность, для меня важнее, быстро ли передается фото и видео", — рассказала Екатерина.

С чего началось

Российские власти потребовали от Telegram предоставить данные для реестра организаторов распространения информации. В пресс-релизе ФСБ говорится, что спецслужбы располагают "достоверной информацией об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта". Создатель мессенджера Павел Дуров отказался от сотрудничества с любыми властями и данные до сих пор не предоставил.

Возможность блокировки обсуждают уже не только в мессенджере, который пока еще доступен и на территории РФ, но и в соцсетях.

Telegram был использован мной при подготовке к совершению любовного акта… — tveth (@CapitalTVETH) 26 июня 2017 г.

Telegram был запущен Павлом Дуровым в 2013 году. Сервисом регулярно пользуются более двух миллионов россиян, всего в нем зарегистрировано порядка шести миллионов пользователей из России.

Ретвит, если во всем виноват Telegram — Лепра (@leprasorium) 26 июня 2017 г.

Telegram, к слову, не самый популярный мессенджер в России — чаще всего по данным исследовательской компании J'son & Partners Consulting владельцы смартфонов используют Viber — около 60% пользователей мессенджеров в России на его стороне. На втором месте — WhatsApp, но Telegram известен как самый защищенный мессенджер, в котором помимо обычных, есть зашифрованные "секретные чаты". Информация в сообщениях из "секретных чатов" расшифровывается непосредственно на устройстве пользователя и не может быть подслушана и подсмотрена на уровне провайдера. Это отличает Telegram от других мессенджеров.

В ФСБ уверены, что международные террористы используют мессенджеры для "конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы", а именно благодаря такому высокому уровню надежности чаще всего используют Telegram. Дуров заявил "Роскомнадзору", что если в ведомстве желают победить терроризм таким образом, придется заблокировать интернет. В соцсетях забеспокоились:

«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».

Павел, зачем вы подсказываете. pic.twitter.com/bvw04nQxdx — Wylsacom (@wylsacom) 26 июня 2017 г.

Viber: у нас тоже есть секретные чаты

Самым популярным мессенджером в России остается белорусская разработка Viber. Sputnik узнал, сможет ли он заменить россиянам Telegram.

"Viber на данный момент является одним из самых популярных мессенджеров в России, количество зарегистрированных пользователей в нем превысило 82 миллиона. Безопасность и конфиденциальность пользователей является ключевым приоритетом для Viber. Данные, передаваемые Viber между устройствами пользователей, защищены по технологии сквозного шифрования. На всем пути от отправителя к получателю они находятся в зашифрованной форме, а ключи шифрования хранятся исключительно на устройствах пользователей. Это значит, что сервис не может передать содержание переписки третьей стороне. В марте этого года в Viber появилась функция секретных чатов, которая наряду со сквозным шифрованием текстовых сообщений и звонков призвана повысить приватность общения и обеспечить дополнительный уровень контроля над перепиской", — пояснили в компании.

Там также рассказали, как именно можно использовать секретный чат, который предлагает дополнительные меры безопасности — а не только шифрование:

в секретных чатах можно установить таймер самоуничтожения для всех сообщений, отправляемых в чат;

в секретных чатах отключена функция пересылки сообщений;

если один из участников попытается сделать скриншот переписки, эта функция будет либо полностью недоступна, либо остальные участники немедленно получат сообщение об этом прямо в окне чата;

в то же время любая коммуникация пользователей по-прежнему защищена по технологии сквозного шифрования Viber и недоступна третьим лицам.