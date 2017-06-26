Инвестора нет, куда выселят жильцов – непонятно: в Минске обсудили судьбу Осмоловки

26 июня в Минске в актовом зале исполкома Центрального района прошла презентация градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая, который предусматривает снос двухэтажные дома в Осмоловке. Всех желающих вместить актовый зал не смог, люди стояли за дверью и в проходах.

Напомним, что, согласно проекту , на месте Осмоловки появятся новые жилые дома с подземными автостоянками, а в центре территории - пассаж «Сторожевский» с подземными парковками. Появятся и детские садики — на 90 и 70 мест. Двор возле школы № 188 уплотнят еще одним жилым домом со встроенными офисами и подземными автостоянками, а рядом со школой построят офисное здание.

Вместе с тем уже не первый год горожане, архитекторы, историки убеждают городские власти, что застройку надо сохранить и придать ей статус историко-культурного наследия. В поддержку этого была создана и интернет-петиция за сохранение Осмоловки , которая на сегодня набрала уже больше 6 тысяч подписей.

На обсуждении 27 мая жители Осмоловки возмущались тем, что их дома собираются снести, но им даже не говорят, куда их собираются выселить. «Зачем нам знать, что вы здесь будете строить, если мы хотим здесь жить?» - задал вопрос чиновникам один из присутствующих, пишет TUT.by .

«Мы категорически против сноса, считаем действия этих архитекторов неправильными и незаконными», — поддержал его другой мужчина.

Главный архитектор проекта, когда ему все-таки дали микрофон, пытался рассказать присутствующим, что предлагается построить в квартале на месте жилых домов. Но собравшиеся требовали рассказать, где конкретно будут жить они. По их словам, они пять лет не могут получить ответ на этот вопрос.

«На сегодня население квартала составляет чуть больше 800 человек, 355 квартир. Планируется, что жилфонд увеличится на 1400 квадратных метров жилья. Должен подчеркнуть, что по проектам детального планирования, которым является этот проект, никто не строит. Проект пойдет на дальнейшее согласование, далее будут разработаны детальные планы. Но если не будет инвестора, сносить и строить никто не будет», - рассказал главный архитектор проекта Александр Бондарчик. Пока, по его словам, инвестора нет.

В свою очередь глава района Игорь Бузовский предложил жителям для более конструктивной, работы создать инициативную группу от жителей, которая бы выступила от них в комиссии. Пока, по его словам, от жителей Осмоловки поступает мало конструктивных предложений. При этом он отметил, что часть жильцов «хочет переехать из Осмоловки, потому что дом обветшал, капремонта нет и так далее».

В ответ один из местных жителей назвал халатностью то, «что Минкульт не придал этому ансамблю зданий статус историко-культурной ценности». «Это место для привлечения туристов: я сам привел сюда около 50 туристов, чтобы показать уцелевшие после войны здания», - сказал он.

В свою очередь активист кампании « Генплан — для минчан !» Денис Кобрусев для большего конструктива призвал собравшихся готовить конкретные замечания и предложения по всем выявленным нарушениям касательно экологии, транспорта, градостроительных регламентов и так далее. «Под этим обращением надо очень много подписей собрать и доказать администрации района, Минкульту, Администрации президента, если надо будет, доказать, что этот район очень важен не только местным жителям, но и всем минчанам. Давайте покажем Мингорисполкому, что нас много и мы хотим район сохранить», - подчеркнул он.

А блогер Антон Мотолько предложил Игорю Бузовскому прокомментировать то, что под электронной петицией против сноса Осмоловки было собрано 6047 подписей, за - 29. Но глава района отказался высказываться по этому поводу и вновь призвал организовывать инициативную группу, после чего закрыл официальную часть собрания.