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Врач в Волковыске обвиняется в получении взяток за оформление фиктивных больничных
27.06.2017 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Волковысским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении врача местной больницы и его пособника, обвиняемых в получении взяток за выдачу листков нетрудоспособности,
Врач, работающий в Волковысской центральной районной больнице, был задержан в середине июня этого года. Также вместе с ним оперативники местного РОВД задержали и неработающего жителя города. Он передавал медицинскому сотруднику 200 рублей от рабочей одного из предприятий Волковыска за выдачу фиктивного листка нетрудоспособности.
Оказалось, что это не единичный случай получения данным врачом от жителей Волковысского района взяток через посредника. За каждый день больничного пациенты платили 20 рублей. Потом деньги между фигурантами уголовного дела делились поровну. Им предъявлены обвинения, применена мера пресечения в виде заключения под стражу, наложен арест на их имущество.
Расследование продолжается. В ходе него следователи и сотрудники милиции проверяют обвиняемых на причастность к таким же преступлениям.
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Врач, работающий в Волковысской центральной районной больнице был задержан в середине июня этого года. Также операвтивники местного РОВД задержали и...
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