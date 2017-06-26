﻿ Врач в Волковыске обвиняется в получении взяток за оформление фиктивных больничных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач в Волковыске обвиняется в получении взяток за оформление фиктивных больничных

27.06.2017 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Волковысским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении врача местной больницы и его пособника, обвиняемых в получении взяток за выдачу листков нетрудоспособности, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Врач, работающий в Волковысской центральной районной больнице, был задержан в середине июня этого года. Также вместе с ним оперативники местного РОВД задержали и неработающего жителя города. Он передавал медицинскому сотруднику 200 рублей от рабочей одного из предприятий Волковыска за выдачу фиктивного листка нетрудоспособности.

Оказалось, что это не единичный случай получения данным врачом от жителей Волковысского района взяток через посредника. За каждый день больничного пациенты платили 20 рублей. Потом деньги между фигурантами уголовного дела делились поровну. Им предъявлены обвинения, применена мера пресечения в виде заключения под стражу, наложен арест на их имущество.

Расследование продолжается. В ходе него следователи и сотрудники милиции проверяют обвиняемых на причастность к таким же преступлениям.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач, работающий в Волковысской центральной районной больнице был задержан в середине июня этого года. Также операвтивники местного РОВД задержали и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ занимается ДТП с танком в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика