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ГАИ занимается ДТП с танком в Минске
27.06.2017 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Госавтоинспекция занимается выяснением причин дорожно-транспортного происшествия с танком в Минске, сообщил во вторник старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-патрульной службы и профилактики УГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На место выбывали сотрудники ГАИ. Данное происшествие было оформлено, сейчас ведется проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно", — рассказал представитель УГАИ.
Кроме того, накануне стало известно, что причины ДТП выясняют и специалисты Министерства обороны — ведомство заявляло о том, что танк был технически исправен. Поясняли возможные причины аварии в Минобороны тем, что в Минске был дождь.
В результате дорожно-транспортного происшествия с танком никто не пострадал. Механик-водитель военной техники, по сообщениям Минобороны, не на гауптвахте, однако экипаж не будет принимать участие в самом параде 3 июля.
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Происшествие с танком было оформлено сотрудниками Госавтоинспекции, сейчас проводится проверка.
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