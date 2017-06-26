ГАИ занимается ДТП с танком в Минске

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Госавтоинспекция занимается выяснением причин дорожно-транспортного происшествия с танком в Минске, сообщил во вторник старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-патрульной службы и профилактики УГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Будто хоккеист на льду: как управлять танком на асфальте

Резонансная авария произошла на минском проспекте Независимости 24 июня : танк Т-72 выехал с дороги, после чего снес фонарный столб и дерево.

"На место выбывали сотрудники ГАИ. Данное происшествие было оформлено, сейчас ведется проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно", — рассказал представитель УГАИ.

Кроме того, накануне стало известно, что причины ДТП выясняют и специалисты Министерства обороны — ведомство заявляло о том, что танк был технически исправен. Поясняли возможные причины аварии в Минобороны тем, что в Минске был дождь.

В результате дорожно-транспортного происшествия с танком никто не пострадал. Механик-водитель военной техники, по сообщениям Минобороны, не на гауптвахте, однако экипаж не будет принимать участие в самом параде 3 июля.