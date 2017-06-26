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На 28 июня по западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных гроз и ветра
27.06.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Оранжевый уровень опасности из-за гроз и шквалистого ветра объявлен 28 июня по западу Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
28 июня погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем по западу страны кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни.
Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, южный умеренный, при грозах местами прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью +6…12°С, максимальная днем +20…26°С; по юго-западу ночью +13…16°С, днем +27…32°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем будет падать.
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При грозах местами прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
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