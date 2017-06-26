На 28 июня по западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных гроз и ветра

Оранжевый уровень опасности из-за гроз и шквалистого ветра объявлен 28 июня по западу Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

28 июня погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем по западу страны кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, южный умеренный, при грозах местами прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью +6…12°С, максимальная днем +20…26°С; по юго-западу ночью +13…16°С, днем +27…32°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем будет падать.

МЧС напоминает о правилах поведения при сильном ветре и дожде. При сильном ветре:

— Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал).

— Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

— Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

— Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов). При сильном дожде:

— При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

— Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

— Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

— Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.