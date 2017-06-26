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День Независимости в Бресте: цветы, огурцы и клубника

27.06.2017 12:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Отмечать День Независимости-2017 начнут в Бресте уже в пятницу 30 июня. В микрорайоне "Березовка" с 17 до 21 часов пройдет праздник "Беларусь молодая".

День Независимости в Бресте: цветы, огурцы и клубника
© Sputnik / Виктор Толочко
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В честь праздника 3 июля Брестский городской оркестр духовой и эстрадной музыки подготовил программу "Это Беларусь страна моя", которую представит в субботу 1 июля на Советской, 54 в 18:00. В воскресенье 2 июля оркестр переместится в парк культуры и отдыха и с 17 часов будет выступать там.

В понедельник 3 июля брестчан и гостей города ждут основные мероприятия. Начнется День Независимости с церемонии возложения цветов к памятнику "Освобождение" на площади Свободы в 10 часов утра. Затем делегации направятся в Брестскую крепость на возложение цветов к Вечному огню и венков к мемориальным плитам.

С 13 часов гостей принимает парк культуры и отдыха Бреста. Здесь планируется презентация традиционных региональных брендов Брестской области "Наши традиции — наши достижения", среди которых традиционные региональные праздники "Огурец-молодец", "Лунінецкія клубніцы", "Мотальскія прысмакі" и другие. Тут же 3 июля будет работать ярмарка ремесел.

В театре эстрады запланированы концерт-презентация профсоюзных коллективов области, праздник любительских объединений "Захапленні на любы густ", подведение итогов областного конкурса сувениров "Берасцейскі падарунак", концерт "Беларусь гасцінная" с участием любительских коллективов Брестской области и областного клуба "Содружество".

В течение 3 июля на теннисных кортах пройдет городской парный турнир среди любителей по теннису, а также городской турнир по теннису среди детей до десяти лет.

День Независимости в Бресте: цветы, огурцы и клубника
© Sputnik/ Анна Соколова
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На улице Советской также будут проходить мероприятия, посвященные Дню Независимости. В выставочном зале ГУК "БрООКЦ" до 19 часов будет открыта областная фотовыставка "Беларусь на далоні". На музыкальной площадке с 16 часов творческие коллективы и исполнители представят концертную программу "Вітаем песняй цябе, Беларусь!"

В брестской областной библиотеке имени Максима Горького в этот день пройдет цикл выставок литературы и периодических изданий, посвященных Дню Независимости. Театр кукол устроит для детей анимационную программу "Мая радзіма Беларусь".

На набережной Франциска Скорины с 11:00 до 12:30 запланирована музыкально-игровая программа "Мы дети твои, Беларусь". А с 13:00 начнется городской турнир по петанку среди любительских команд.

Праздник "З любоўю да Беларусі" с 14:00 до 22:30 пройдет на площадке у торгового центра "Экватор" на улице Гаврилова, 16.

Завершится День Независимости-2017 в Бресте выступлением военных духовых оркестров города и городского оркестра духовой и эстрадной музыки на площади Ленина в 21.20, а также праздничным концертом "Квiтней, зямля, бацькоў маiх" и республиканской акцией "Споем гимн вместе" с 22 до 23 часов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На День Независимости в Бресте запланирована работа множества площадок в разных точках города. Sputnik рассказывает, как жители и гости Бреста отметят 3 июля в этом...

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