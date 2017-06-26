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На отслужившего в армии гомельчанина завели уголовное дело за уклонение от службы
27.06.2017 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Молодого жителя областного центра должны были призвать служить еще в 2013 году. Однако тот через знакомых нашел врача-эндоскописта, который за 100 долларов сделал нужный соскоб в желудке и тем самым помог диагностировать язву, пишет «
Благодаря нехитрой схеме, 23-летний мужчина получил отсрочку на год.
Спустя год гомельчанин все же отслужил в Вооруженных силах Республики Беларусь, а в 2016-м на него завели уголовное дело. За уклонение от воинской службы мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
На врача-эндоскописта также заведено уголовное дело. За взятку он может быть осужден на три года.
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На врача, который помог получить отсрочку, также заведено уголовное дело. За взятку он может быть осужден на три года.
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