Полоцкую ГЭС введут 30 июня, Витебскую - через месяц

Полоцкую ГЭС введут в эксплуатацию 30 июня, Витебскую — через месяц, сообщил генеральный директор предприятия «Витебскэнерго» Михаил Лузин.

«Акт ввода Полоцкой ГЭС мы подпишем в эту пятницу, Витебская ГЭС будет введена 31 июля. Но здесь речь идет об официальном подписании актов. Между тем обе станции уже около полугода работают в тестовом режиме, вырабатывают энергию. И персонал под присмотром специалистов наших субподрядных организаций обслуживает установленное там оборудование», — сказал Михаил Лузин.

Он подчеркнул, что набранные работники прошли необходимую подготовку. «На постсоветском пространстве гидроэнергетика очень хорошо развита, поэтому мы еще несколько лет назад отобрали лучших специалистов и все это время подготавливали их на ГЭС в России и Украине, были стажировки и на Гродненской ГЭС», — отметил гендиректор.

Строительство Полоцкой ГЭС «Витебскэнерго» начало в 2011 году. Установленная электрическая мощность станции составит 21,66 МВт — этого достаточно, чтобы покрыть потребление четырех районов: Лепельского, Ушачского, Чашникского и Россонского. Генподрядчик строительства — российское ОАО «ВО «Технопромэкспорт», а обслуживанием объекта совместно со специалистами «Витебскэнерго» занимаются представители чешской компании Mavel, чье оборудование установлено на ГЭС.

Мощность Витебской ГЭС составит 40 МВт, ее строит Китайская национальная корпорация по электрооборудованию (CNEEC).

В настоящее время ищут инвестора для Бешенковичской ГЭС мощностью 33 МВт, которая завершит каскад станций на Западной Двине.

«Именно Бешенковичская ГЭС должна поднять уровень воды в черте Витебска. К сожалению, наше финансовое состояние вынуждает использовать схему привлечения прямых иностранных инвестиций. Сегодня есть варианты, предложенные китайской корпорацией, компаниями из Словакии, России. Но нас они не совсем устраивают, потому что мы думаем прежде всего о потребителе. Мы не можем позволить, чтобы условия инвестора сказались на повышении тарифов для населения», — пояснил Михаил Лузин.

Ввод каскада гидроэлектростанций позволит экономить на покупке топливных ресурсов около 24 млн долларов в год (при нынешней цене на газ). Снизится и нагрузка на экологию.