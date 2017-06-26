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Дневной авиарейс из Москвы в Минск и обратно отменен
27.06.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила во вторник рейс SU1842 из Москвы в Минск, свидетельствуют данные онлайн-табло.
© Sputnik Евгений Биятов
Компания отменила за июнь уже порядка десяти рейсов между Москвой и Минском.
Очередная отмена — рейса SU1842, который должен был вылететь из Москвы в Минск в 16:10. Соответственно, отменен и обратный полет этого самолета из Минска в Москву, назначенный на 18:30.
Ранее во вторник был отменен и утренний рейс между столицами, который должен был отправиться в шесть утра.
Компания "Аэрофлот" не публиковала пояснений о причинах отмены рейсов между двумя столицами.
В случае отмены рейса пассажиры имеют право обращаться в авиакомпанию с требованием возврата билетов, также компания может отправить купивших билеты другим рейсом того же направления.
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Самолет из аэропорта Шереметьево компании "Аэрофлот" должен был вылететь в 16:10 во вторник.
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