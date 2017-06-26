Дневной авиарейс из Москвы в Минск и обратно отменен

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила во вторник рейс SU1842 из Москвы в Минск, свидетельствуют данные онлайн-табло.



© Sputnik Евгений Биятов РФ изменила правила въезда из Беларуси: что ждет пассажиров?

Компания отменила за июнь уже порядка десяти рейсов между Москвой и Минском.

Очередная отмена — рейса SU1842, который должен был вылететь из Москвы в Минск в 16:10. Соответственно, отменен и обратный полет этого самолета из Минска в Москву, назначенный на 18:30.

Ранее во вторник был отменен и утренний рейс между столицами, который должен был отправиться в шесть утра.

Компания "Аэрофлот" не публиковала пояснений о причинах отмены рейсов между двумя столицами.

В случае отмены рейса пассажиры имеют право обращаться в авиакомпанию с требованием возврата билетов, также компания может отправить купивших билеты другим рейсом того же направления.