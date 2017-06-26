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Милиция ищет мужчину, который украл дипломат с деньгами на железнодорожном вокзале в Минске

27.06.2017 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который украл дипломат у спящего в зале ожидания на железнодорожном вокзале мужчины. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Фото с сайта guvd.gov.by

Сообщается, что с 00.10 до часа ночи 22 июня неизвестный мужчина украл дипломат с 350 рублями в зале ожидания минского железнодорожного вокзала. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин вещей заснул.


Фото с сайта guvd.gov.by

Если вы узнали мужчину на фото, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 509-44-99, 8 (017) 225-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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