ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безвизовым въездом в Беларусь с февраля воспользовались уже почти 30 тысяч туристов

27.06.2017 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 12 февраля безвизовым въездом в Беларусь воспользовались почти 30 тысяч туристов, сообщила начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг департамента по туризму Минспорта и туризма Анна Муха.


Фото: Дмитрий Брушко

Из Германии в Беларусь без визы приехало около 4000 тысяч человек, также часто пользуются возможностью безвизового въезда поляки и итальянцы. Американцы и канадцы, по словам Анны Мухи, предпочитают комбинированные туры, например, проводят четыре дня в Беларуси, далее едут в Польшу или другие страны Европы. Всего же, по данным Минспорта и туризма, с 12 февраля воспользовались возможностью приехать в страну без визы около 30 тысяч человек. К сожалению, чиновница отказалась сравнить эти данные со статистикой прошлого года.

Напомним, 12 февраля в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.

Безвизовый режим распространяется на 39 стран Европы, а также США, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 февраля безвизовым въездом в Беларусь воспользовались почти 30 тысяч туристов, сообщила начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция ищет мужчину, который украл дипломат с деньгами на железнодорожном вокзале в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика