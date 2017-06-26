Безвизовым въездом в Беларусь с февраля воспользовались уже почти 30 тысяч туристов

С 12 февраля безвизовым въездом в Беларусь воспользовались почти 30 тысяч туристов, сообщила начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг департамента по туризму Минспорта и туризма Анна Муха.



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Из Германии в Беларусь без визы приехало около 4000 тысяч человек, также часто пользуются возможностью безвизового въезда поляки и итальянцы. Американцы и канадцы, по словам Анны Мухи, предпочитают комбинированные туры, например, проводят четыре дня в Беларуси, далее едут в Польшу или другие страны Европы. Всего же, по данным Минспорта и туризма, с 12 февраля воспользовались возможностью приехать в страну без визы около 30 тысяч человек. К сожалению, чиновница отказалась сравнить эти данные со статистикой прошлого года.

Напомним, 12 февраля в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.

Безвизовый режим распространяется на 39 стран Европы, а также США, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз.