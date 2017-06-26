|
Безвизовым въездом в Беларусь с февраля воспользовались уже почти 30 тысяч туристов
27.06.2017 15:38 — Новости Общества | Tut.by
С 12 февраля безвизовым въездом в Беларусь воспользовались почти 30 тысяч туристов, сообщила начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг департамента по туризму Минспорта и туризма Анна Муха.
Из Германии в Беларусь без визы приехало около 4000 тысяч человек, также часто пользуются возможностью безвизового въезда поляки и итальянцы. Американцы и канадцы, по словам Анны Мухи, предпочитают комбинированные туры, например, проводят четыре дня в Беларуси, далее едут в Польшу или другие страны Европы. Всего же, по данным Минспорта и туризма, с 12 февраля воспользовались возможностью приехать в страну без визы около 30 тысяч человек. К сожалению, чиновница отказалась сравнить эти данные со статистикой прошлого года.
Напомним, 12 февраля в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.
Безвизовый режим
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 февраля безвизовым въездом в Беларусь воспользовались почти 30 тысяч туристов, сообщила начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии