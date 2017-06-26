Проблема в 100 га. Семья фермеров дошла до Администрации президента, чтобы отстоять свою землю

Проблема фермеров Косачей из деревни Хотиново Любанского района измеряется сотней гектаров земли. Именно этот немаленький участок стал камнем преткновения между ними и местной властью.

— Эту землю под обработку мой отец получил еще в 1991 году, а теперь у нас ее хотят забрать! — Сергей Косач не в состоянии сдержать эмоций.

Шесть лет назад он решил сделать ставку на свиноводство. До 2015 года его хозяйство приросло стадом почти в 350 голов.



Фермеры Александр и Сергей Касач хотят оставить 100 га земли за собой

— Своими руками мы построили сараи, маточники. А потом пришла свиная чума. За копейки пришлось все стадо ликвидировать. Убытки были колоссальные! — вспоминает Сергей Косач. — Тогда в 2015-м я решил заняться выращиванием кукурузы. Засеял ею 60 га. Кукуруза поднялась, початок пошел… но зерно не налилось. Опять убытки. В прошлом году решил не рисковать и засеял 30 га овсом, чтобы прокормить 16 лошадей в своем хозяйстве. В нынешнем снова рискнул заняться кукурузой. В начале июня вспахал 80 га земли, 20 оставил под пастбища лошадям и овцам. Поскольку тракторчик у меня старый (ему уже 17 лет), он сломался, а выровнять до 15 июня мне удалось только половину вспаханной земли. Тогда я поехал по соседним колхозам с просьбой помочь с техникой. Солярка у меня имелась своя, зерно к посеву готово, «яды» куплены. И специалисты готовы были пойти мне навстречу, но только с разрешения главы района. Приехал я к нему и услышал: «Поздно уже. Не будет тебе техники». Как так?

Действительно. Неужели местная власть в Любани не заинтересована в том, чтобы на земле был порядок? Оказывается, очень даже заинтересована. Настолько, что готова изъять землю у фермерской семьи, представитель которой, как выяснилось, скрыл довольно любопытные факты. А вот председатель Любанского райисполкома Сергей Казецкий может предоставить открытую информацию — подтвердить ее и документально, и с помощью фотографий.





— Хозяйство, о котором идет речь, — это 25 свиней, 30 овец, 7 лошадей и 100 га земли, которую уже в прошлом году практически не обрабатывали. Этот фермер в течение последних несколько лет настолько пренебрежительно относился к своей работе на земле, что решением райисполкома ее решили изъять, чтобы навести порядок, — объясняет сложившуюся ситуацию Сергей Казецкий и показывает фото заросших полей Касачей.













Оказывается, местная власть не раз объясняла фермерской семье, к чему может привести столь вопиющее безобразие. Более того, у Сергея Казецкого и Сергея Касача даже состоялся разговор на эту тему. Тогда фермер заверил, что вплотную займется обработкой участка. И землю действительно запахали.

— Это было в мае. Я подумал, что фермеры все же начнут сев. Но шло время, поле зарастало, а работы не продолжились. Небольшие подвижки начались лишь тогда, когда документы по изъятию земли у Касачей пошли в оборот. Но это дела не меняет: достаточно оценить нынешнее состояние участка. Кроме того, наступил июнь — сеять запланированное уже поздно, — объясняет свою точку зрения председатель райисполкома.

Так почему местные власти не помогли фермеру обработать землю? Прежде всего, как говорит Сергей Казецкий, потому, что Касачи не в состоянии оплатить аренду спецтранспорта и даже не скрывают этого. Каждый обработанный с помощью колхоза гектар обошелся бы им минимум в 200 рублей! А рассчитаться за услугу фермеры предложили… колесами.

— Вся загвоздка в том, что юридически они не имеют права работать с колхозами по системе взаимозачетов, — подчеркивает Сергей Казецкий.

По словам председателя райисполкома, у семьи Касачей есть альтернативный вариант. Фермерам предложили оценить тот объем земли, который они реально смогут обрабатывать. Остальное власти изымут и сами введут в оборот. Однако если фермерское хозяйство будет разрастаться, а у семьи появится возможность обрабатывать больше земли, то ее готовы вернуть — хоть полностью, хоть частично.

Однако фермер Косач с таким предложением не согласен. Он хочет оставить за собой весь участок — и точка. Не найдя компромисса с местной властью, Сергей дошел до Администрации президента. На днях он побывал на приеме у ее главы Натальи Кочановой. С ее подачи ферму Касачей посетит независимая комиссия в состав которой войдут специалисты из Министерства сельского хозяйства. Развитие ситуации Наталья Кочанова будет держать на личном контроле. Тем не менее, глава Администрации президента отметила, что предложенный председателем Любанского исполкома вариант решения проблемы неплохой. И посоветовала Сергею Касачу адекватно оценить свои силы.

— Для нас очень важно, что люди работают в фермерских хозяйствах. Мы в этом их всячески поддерживаем. Но фермеры должны здраво рассчитывать свои силы, определить, сколько земли они смогут обрабатывать качественно, — считает Наталья Кочанова. — Порядок в этом вопросе в их же интересах: они с этой земли кормятся, зарабатывают на ней.