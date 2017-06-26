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Поиски "золотого поезда" нацистов возобновились в Польше
27.06.2017 15:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Поисковые группы возобновили обследование территории, на которой, предположительно, находится поезд с золотом Третьего Рейха, передает
Всего планируется прочесать территорию площадью в полтора гектара на 65-м километре железнодорожной трассы Вроцлав — Валбжих. Поисковики уверены, что состав с золотом и другим ценным грузом нацистов якобы был спрятан в конце Второй мировой в тоннеле, и поезд до сих пор находится в нем.
Отмечается, что территория будет просканирована с помощью георадара на глубину в 20 метров. Прошлым летом
"Золотым поездом" называют 150-метровый бронепоезд, в котором нацисты якобы перевозили похищенные ценности и, возможно, золото. Состав в конце войны выехал из Вроцлава (на тот момент Бреслау — Sputnik) в Валбжих и исчез. По некоторой информации, поезд был спрятан в тоннеле на 65-м километре от советской авиации, а своды сооружения рухнули и скрыли поезд.
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Поисковики планируют использовать георадар для исследования земляного пласта на 20-метровой глубине.
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