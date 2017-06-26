МИНСК, 27 июн — Sputnik. Поисковые группы возобновили обследование территории, на которой, предположительно, находится поезд с золотом Третьего Рейха, передает Польское радио .

Всего планируется прочесать территорию площадью в полтора гектара на 65-м километре железнодорожной трассы Вроцлав — Валбжих. Поисковики уверены, что состав с золотом и другим ценным грузом нацистов якобы был спрятан в конце Второй мировой в тоннеле, и поезд до сих пор находится в нем.

Отмечается, что территория будет просканирована с помощью георадара на глубину в 20 метров. Прошлым летом там уже проводились поиски , однако тогда исследовался земляной пласт на глубине десяти метров, а по словам искателей сокровищ, этой глубины недостаточно.

"Золотым поездом" называют 150-метровый бронепоезд, в котором нацисты якобы перевозили похищенные ценности и, возможно, золото. Состав в конце войны выехал из Вроцлава (на тот момент Бреслау — Sputnik) в Валбжих и исчез. По некоторой информации, поезд был спрятан в тоннеле на 65-м километре от советской авиации, а своды сооружения рухнули и скрыли поезд.