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Поиски "золотого поезда" нацистов возобновились в Польше

27.06.2017 15:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Поисковые группы возобновили обследование территории, на которой, предположительно, находится поезд с золотом Третьего Рейха, передает Польское радио.

Всего планируется прочесать территорию площадью в полтора гектара на 65-м километре железнодорожной трассы Вроцлав — Валбжих. Поисковики уверены, что состав с золотом и другим ценным грузом нацистов якобы был спрятан в конце Второй мировой в тоннеле, и поезд до сих пор находится в нем.

Отмечается, что территория будет просканирована с помощью георадара на глубину в 20 метров. Прошлым летом там уже проводились поиски, однако тогда исследовался земляной пласт на глубине десяти метров, а по словам искателей сокровищ, этой глубины недостаточно.

"Золотым поездом" называют 150-метровый бронепоезд, в котором нацисты якобы перевозили похищенные ценности и, возможно, золото. Состав в конце войны выехал из Вроцлава (на тот момент Бреслау — Sputnik) в Валбжих и исчез. По некоторой информации, поезд был спрятан в тоннеле на 65-м километре от советской авиации, а своды сооружения рухнули и скрыли поезд.

 
Теги: Минск
 
 
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Поисковики планируют использовать георадар для исследования земляного пласта на 20-метровой глубине.

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