В Бресте будут судить трех ревизоров райпо

В Бресте завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего начальника контрольно-ревизионного отдела Брестского райпо и двух его подчиненных, которым предъявлено обвинение в служебном подлоге и получении взяток группой лиц.

Должностные лица обвиняются в том, что, исполняя свои обязанности, при проведении плановых ревизий в ведомственных торговых объектах вносили подложные сведения в акты инвентаризации. За это они получали деньги, спиртные напитки и продукты питания.

Противоправная деятельность фигурантов была выявлена сотрудниками ОБЭП Брестского РОВД. В ходе осмотра места жительства одной из обвиняемых были обнаружены деньги, которые передали сотрудники магазинов за то, чтобы проверяющие не указывали в документации факты наличия излишков. Это, в свою очередь, могло повлечь строгую дисциплинарную ответственность для продавцов.

В рамках расследования установлены 3 дополнительных факта коррупционных нарушений. С целью выяснения всех обстоятельств допрошены свыше 100 свидетелей, проверена хозяйственная деятельность субъектов торговли, внесено представление в вышестоящую инстанцию об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По завершении производства по уголовному делу подследственными возмещен доход, полученный преступным путем. На их имущество наложен арест. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.