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Подробности теракта в Киеве: что связывало Шаповала и Вороненкова

27.06.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Непосредственный подчиненный сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповалова, погибшего при взрыве автомобиля в Киеве, руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает РИА Новости Украина.

Подробности теракта в Киеве: что связывало Шаповала и Вороненкова
© RUPTLY.
Кадры взрыва автомобиля в Киеве зафиксировала камера видеонаблюдения

Автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился Шаповал, взорвался 27 июня в центре украинской столицы. СМИ сообщили, что иномарка взорвалась трижды, однако в Нацполиции Киева опровергли эту информацию. Погибший был сотрудником главного управления разведки Минобороны полковник Шаповал. МВД возбудило дело по статье "теракт". Расследованием гибели Шаповала будет заниматься военная прокуратура.

По информации СМИ, сотрудники ГУ разведки Минобороны занимались охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Непосредственный подчиненный полковника Шаповала руководил охраной беглого российского политика. Отмечается, что погибший знал о том, как осуществлялась охрана бывшего парламентария. Вместе с тем, источник, на который ссылаются СМИ, не стал связывать гибель Шаповала именно с убийством экс-депутата Госдумы РФ.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству.

К слову, бывший посол Украины в Беларуси Валентин Наливайченко уверен, что убийство Шаповала связано со смертью журналиста Павла Шеремета, погибшего при схожих обстоятельствах в Киеве год назад. По его словам, раскрытие одного из этих преступлений позволит расследовать другое. Наливайченко обратил внимание, что почерк в обоих случаях похож. Этой же точки зрения придерживаются и член коллегии МВД Антон Геращенко, и журналист Юрий Бутусов.

Вместе с тем, замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал убийство полковника "внутриукраинскими разборками". А власти в Киеве как всегда видят "русский след" в гибели Шаповала. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Киеве также уверены, что смерть полковника ГУ разведки может быть связана с гибелью год назад журналиста Павла Шеремета.

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