Подробности теракта в Киеве: что связывало Шаповала и Вороненкова

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Непосредственный подчиненный сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповалова, погибшего при взрыве автомобиля в Киеве, руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает РИА Новости Украина .

Автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился Шаповал, взорвался 27 июня в центре украинской столицы . СМИ сообщили, что иномарка взорвалась трижды, однако в Нацполиции Киева опровергли эту информацию. Погибший был сотрудником главного управления разведки Минобороны полковник Шаповал. МВД возбудило дело по статье "теракт" . Расследованием гибели Шаповала будет заниматься военная прокуратура.

По информации СМИ, сотрудники ГУ разведки Минобороны занимались охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Непосредственный подчиненный полковника Шаповала руководил охраной беглого российского политика. Отмечается, что погибший знал о том, как осуществлялась охрана бывшего парламентария. Вместе с тем, источник, на который ссылаются СМИ, не стал связывать гибель Шаповала именно с убийством экс-депутата Госдумы РФ.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева . Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству.

К слову, бывший посол Украины в Беларуси Валентин Наливайченко уверен, что убийство Шаповала связано со смертью журналиста Павла Шеремета, погибшего при схожих обстоятельствах в Киеве год назад . По его словам, раскрытие одного из этих преступлений позволит расследовать другое. Наливайченко обратил внимание, что почерк в обоих случаях похож. Этой же точки зрения придерживаются и член коллегии МВД Антон Геращенко, и журналист Юрий Бутусов.

Вместе с тем, замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал убийство полковника "внутриукраинскими разборками". А власти в Киеве как всегда видят "русский след" в гибели Шаповала.