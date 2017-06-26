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Подробности теракта в Киеве: что связывало Шаповала и Вороненкова
27.06.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Непосредственный подчиненный сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповалова, погибшего при взрыве автомобиля в Киеве, руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает
По информации СМИ, сотрудники ГУ разведки Минобороны занимались охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Непосредственный подчиненный полковника Шаповала руководил охраной беглого российского политика. Отмечается, что погибший знал о том, как осуществлялась охрана бывшего парламентария. Вместе с тем, источник, на который ссылаются СМИ, не стал связывать гибель Шаповала именно с убийством экс-депутата Госдумы РФ.
Напомним,
К слову, бывший посол Украины в Беларуси Валентин Наливайченко уверен, что убийство Шаповала связано со смертью
Вместе с тем, замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал убийство полковника "внутриукраинскими разборками". А власти в Киеве как всегда видят "русский след" в гибели Шаповала.
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В Киеве также уверены, что смерть полковника ГУ разведки может быть связана с гибелью год назад журналиста Павла Шеремета.
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