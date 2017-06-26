Спортплощадки, места для торговли и аттракционов. Как в июле изменится парк Уго Чавеса

Вторую очередь строительства парка Уго Чавеса в Каменной Горке планируют завершить в июле 2017 года, сообщили агентству « Минск-Новости » в УП «Минскзеленстрой». Как изменится парк — в материале.



Фото с сайта minsknews.by

К выполнению этого этапа благоустройства приступили нынешней весной. За это время специалисты передвижной механизированной колонны № 1 — филиала ОАО «Стройтрест № 35» подвели необходимые коммуникации, проложили пешеходные дорожки, установили осветительные мачты и уличные фонари — сейчас идет их подключение к электросети.

«В парке будет несколько зон. Центральная — для проведения массовых мероприятий. Предусмотрены места для торговли. Рядом находятся две площадки, где можно разместить мобильные аттракционы», — рассказал начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой» Андрей Процук.



























Украсит центральную зону клумба. В теплое время года здесь будут высаживать цветы, а зимой — устанавливать новогоднюю ель. Созданы две площадки для детей: для малышей и ребят постарше.

«Тут еще уложат защитное покрытие и установят игровое оборудование», — уточнил Процук.

Проектом также предусмотрены площадки, где можно будет поиграть в волейбол, бадминтон, стритбол, футбол. Определено и место для занятий воркаутом.

Вдоль прогулочных аллей установят много скамеек. А осенью проведут озеленение территории — высадят 197 лиственных и 58 хвойных деревьев, 4000 кустарников.