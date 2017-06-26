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Спортплощадки, места для торговли и аттракционов. Как в июле изменится парк Уго Чавеса
27.06.2017 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Вторую очередь строительства парка Уго Чавеса в Каменной Горке планируют завершить в июле 2017 года, сообщили агентству «
К выполнению этого этапа благоустройства приступили нынешней весной. За это время специалисты передвижной механизированной колонны № 1 — филиала ОАО «Стройтрест № 35» подвели необходимые коммуникации, проложили пешеходные дорожки, установили осветительные мачты и уличные фонари — сейчас идет их подключение к электросети.
«В парке будет несколько зон. Центральная — для проведения массовых мероприятий. Предусмотрены места для торговли. Рядом находятся две площадки, где можно разместить мобильные аттракционы», — рассказал начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой» Андрей Процук.
«Тут еще уложат защитное покрытие и установят игровое оборудование», — уточнил Процук.
Проектом также предусмотрены площадки, где можно будет поиграть в волейбол, бадминтон, стритбол, футбол. Определено и место для занятий воркаутом.
Вдоль прогулочных аллей установят много скамеек. А осенью проведут озеленение территории — высадят 197 лиственных и 58 хвойных деревьев, 4000 кустарников.
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Таким образом, завершится вторая очередь строительства.
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