Суд Центрального района города Минска начал рассматривать исковое заявление бывшего начальника ООПП Кричевского РОВД подполковника Игоря Вусика. Он добивается отмены дисциплинарного взыскания и восстановления на работе в органах МВД.



Игорь Вусик. Фото: svaboda.org

Напомним, в начале февраля отдел охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Кричевского РОВД написал коллективное обращение главе МВД Игорю Шуневичу с просьбой провести проверку в отношении начальника РОВД Станислава Чуприна. Под обращением подписалось 11 человек. Игорь Вусик был начальником ООПП.

В обращении милиционеры указали, что написать его вынуждены из-за «сложившейся негативной ситуации в Кричевском РОВД», которая связана с «многочисленными злоупотреблениями руководством». Сотрудники рассказали, что руководитель позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам. Система поощрений и наказаний несправедлива: премирование не зависит от учета заслуг конкретного сотрудника, мнение старшего службы о премировании не учитывается.

МВД провело несколько проверок. После министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что «в результате установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки». Обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, была назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ «с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД».

После служебной проверки подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант Андрей Шашков (он также подписывал письмо) были уволены из органов . Как сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома , проверка установила факты грубого и умышленного нарушения Вусиком и Шашковым «условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ».

На суде Игорь Вусик предложил представителям ответчика (МВД) пойти на мировую — если работодатель изменит причину, по которой его уволили. Судя по ответам председателю суда, Вусик был бы согласен и на увольнение по соглашению сторон. Однако представители МВД менять причину увольнения отказались.

Вусик требует восстановить его на работе, а также рассмотреть его обращения по существу. Кроме прочего, он требует взыскать с ответчика 10 тысяч белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Министр меня обозвал жалобщиком, оскорбил меня. 10 сотрудников обратились к нему, а он увидел только одного жалобщика. И в РОВД оскорбляли — поэтому и прошу, — объяснил бывший начальник ООПП.

Игорь Вусик уверен: уволили его незаконно, причем официальная причина увольнения — то, что он нарушил процедуру работы со СМИ.

— За то, что мы с другими сотрудниками обратились к журналистам. Мол, я должен был, перед тем как выступать в СМИ, разрешения спросить, — говорит Игорь Вусик.

- А есть ли у вас обязательства в обязетельном согласовании выступлений в СМИ? - уточнил судья.

— Говорят, что это прописано в контракте. Но у меня, у сожалению, контракт не сохранился, а я не помню, есть ли там такая формулировка. Не давал кадровик мне копию контакта.

— Почему?

— Потому что не было бумаги не было в райотделе. Нас уволили за то, что мы рассказали правду, обратились за защитой своих прав.

Представитель МВД, замначальника управления идеологической работы и кадрового обеспечения УВД Могилевского облисполкома Руслан Тесленко подтвердил, что уволили истца не за жалобу к министру, а за проступок.

— Проступок выразился в распространении в СМИ и сети Интернет информации, дискредитирующей государственные органы и их руководителей, дискредитировал правоохранительные органы.

Руслан Тесленко отметил, что есть приказ, по которому информацию о деятельности МВД и внутренних войск работники МВД должны распространять только через подразделение общественных связей или руководство.

— Эти требования проигнорировались. 30 сотрудников знали о требованиях приказа, но истец нарушил этот приказ умышленно.

— Что именно дискредитировало и кого? — уточнил судья.

— Это не только мое мнение, но и министра внутренних дел, — ответил Руслан Тесленко. — Информация на телеканале «Белсат» была размещена, носила оценочный, субъективный характер, в том числе в отношении начальника РОВД.

Игорь Вусик парировал, что сотрудник милиции по должностным инструкциям обязан не допускать правонарушений и информировать о них своих руководителей.

— Мы это сделали, но МВД и УВД на это закрыли глаза. А обратившись в СМИ, мы ничего не нарушили.