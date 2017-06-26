Дело подростков, которые в Молодечно пытались выбросить из окна ровесника, готовят для передачи в суд

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух учащихся одного из колледжей в Молодечно. Два месяца назад они едва не выбросили сокурсника в окно, а потом избили.

16-летних парней обвиняют в хулиганстве. 11 апреля, находясь на учебе в колледже, они удерживали вниз головой с внешней стороны окна второго этажа сокурсника.

— Двое парней пристали к одногруппнику, уроженцу Вьетнама 2001 года рождения, стали издеваться над ним. После этого несовершеннолетние решили пошутить и вывесили его из окна второго этажа. Молодой человек испытал дикий шок. Кроме того, когда его втаскивали обратно, ему причинили телесные повреждения, побои, — рассказал старший следователь Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрий Богушевич.

Ранее оба учащихся колледжа состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, привлекались к административной ответственности. Но, по словам старшего следователя, профилактическая работа не возымела действия на парней.

В настоящее время уголовное дело по ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство, совершенное группой лиц) направлено прокурору для передачи в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.