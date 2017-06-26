Результаты ЦТ по математике будут известны 28-29 июня

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Результаты централизованного тестирования по математике абитуриенты узнают 28-29 июня, соответствующую информацию предоставит поступающим в текущем году Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ).



© Sputnik / Виктор Толочко Абитуриенты получили смс с результатами ЦТ по обществоведению

Централизованное тестирование (ЦТ) по математике прошло в Беларуси 18 июня. Как правило, результаты тестов появляются в течение десяти дней, однако в случае большого количества сдающих тестирования они могут быть известны в срок до двух недель.

Результаты ЦТ по математике в текущем году могут появиться уже в среду или четверг – подобную информацию предоставляют сотрудники института, но точную дату появления баллов в РИКЗ не называют.

Первыми свои баллы по математике узнают подписавшиеся на смс-рассылку абитуриенты, а в течение суток результаты появляются и на сайте РИКЗ.

На данный момент уже известны результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, а также обществоведению. На этой неделе ожидаются баллы не только за тесты по математике, но и по биологии.