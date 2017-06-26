Страновой бренд Беларуси разрабатывают при поддержке Евросоюза

Страновой бренд Беларуси разрабатывается при поддержке Евросоюза, бюджетные деньги на проект тратить не будут. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг Анна Муха.



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— Разработкой пока занимается европроект про поддержке ЕС. Это не бюджетные деньги. Я уже видела три варианта бренда, которые могут быть представлены на обсуждение. К концу года, возможно, будет вариантов пять-шесть. Они очень креативные, — рассказала Анна Муха.

По словам руководителя проекта Европейского Союза «Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси» Янеза Сирше, в Европе сейчас знают не много о нашей стране, и это можно использовать при создании бренда.

— Ожидания новых туристов невысокие. Беларусь становится приятным сюрпризом, что также можно использовать в брендинге дестинаций, — заметил он.

6−7 июля Всемирная туристская организация, Минспорта и туризма и НОК Беларуси организуют в Минске конференцию «Брендинг дестинаций: инновационные идеи для привлечения туристов», на которой изучат опыт других стран и обсудят, чем Беларуси заинтересовать туристов.