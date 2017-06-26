В микрорайоне торжественно открыли третий детский сад. В торжественной церемонии открытия детского дошкольного учреждения № 109 под названием «Планета детства» приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, глава администрации Октябрьского района Гродно Олег Белинский, сообщает «Гродненская правда».





Виктор Лискович поздравил жителей самого молодого жилого района областного центра с открытием нового объекта:

— Почти 65 процентов средств годового областного бюджета расходуется на развитие социальной сферы, — подчеркнул заместитель председателя облисполкома. — В самое ближайшее время будем открывать новый детский сад в Островце, планируется строительство новых детских дошкольных учреждений, школ, спортивных объектов в других районах области. Пять учреждений образования к новому учебному году будут реконструированы. Сегодня на Гродненщине функционируют свыше 3200 спортивных сооружений, которые доступны людям разного возраста.





Виктор Лискович вручил заведующей детским садом № 109 Татьяне Мышкевич сертификат на приобретение шести компьютеров, что позволит оборудовать здесь компьютерный класс.

Мэр города рассказал, что также есть проблема обеспечения жилого района местами для школьников, поэтому выделяются средства на проектирование новой школы, которая примет порядка трех тысяч детей. Проект находится на экспертизе, уже в сентябре планируется начало строительства учреждения образования. Пока же многие школьники занимаются в близлежащих школах, куда организована их доставка общественным транспортом.





Ко дню Гродно — 23 сентября — будут введены в эксплуатацию амбулатория на 40 посещений площадью 750 квадратных метров, а также шестиполосная магистральная дорога с многоуровневой развязкой. Это позволит решить проблему выезда жителей этого района в центр города.

Мечислав Гой вручил коллективу детского сада сертификат на приобретение игрушек, музыкального оборудования и спортивного инвентаря.