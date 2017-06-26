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В Витебске в одном из дворов обнаружили труп бешеной лисы

27.06.2017 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске в одном из дворов обнаружили труп лисы, зараженной бешенством, сообщили в зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Утром 27 июня во дворе дома на улице «Правды», 55 обнаружили труп лисы, который доставили в ветслужбу. После лабораторных исследований установили, что животное болело бешенством. Не исключена вероятность контакта больного животного с собаками, кошками, другими животными, которые теперь также могут заболеть.

«Бешенство для человека — смертельное заболевание, — отметили в зональном центре. — Единственной мерой профилактики заболевания является своевременное проведение прививок. Заразиться можно, если больное животное укусило, оцарапало и ослюнило кожные покровы и слизистые. Время от момента заражения до возникновения заболевания может составлять от 14 дней до года. Сейчас наш центр совместно с ветслужбой занимается обходами дворов в месте находки и прилегающих дворов, информируем население через объявления, чтобы выявить случаи контакта людей с больной лисой».

При любых перечисленных контактах с животными необходимо обратиться за медицинской помощью.

Консультацию по вопросам оказания населению антирабической помощи можно получить в Витебском зональном центре гигиены и эпидемиологии или по телефонам: 47−63−56, 47−31−45. При обнаружении на территории города трупов павших животных, животных с неадекватным поведением необходимо сообщить в городскую ветеринарную станцию по телефону 35−81−30.

 
Теги: Витебск
 
 
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Не исключена вероятность контакта больного животного с собаками, кошками, другими животными, которые теперь также могут заболеть.

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