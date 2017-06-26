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Город выделил из резервного фонда 3,5 миллиона долларов на строительство метро в 2017 году

27.06.2017 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Депутаты Мингорсовета на очередной сессии внесли изменения и уточнения в бюджет столицы на 2017 год, сообщает агентство «Минск-Новости». В частности, из резервного фонда мэрии на строительство третьей ветки метро дополнительно выделили 7,186 миллионов рублей или более 3,5 млн долларов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В целом уточненный бюджет Минска на 2017 год составит 4 млрд 846 млн рублей. Расходы бюджета необходимо профинансировать в сумме 4 млрд 921 млн рублей.

Средства из бюджета будут перераспределены по отраслям. Дополнительное финансирование направят на образование, физкультуру и спорт, культуру, городское хозяйство, транспорт и другие сферы.

«В целях обеспечения финансовыми ресурсами объектов строительства, включенных в инвестиционную программу Минска на 2017 год, на основании обращений организаций-заказчиков по строительству, по предложению комитета строительства и инвестиций, производится перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и видами бюджетной классификации расходов бюджета. Кроме того, объем финансирования инвестпрограммы увеличивается на 7 млн 220 тыс. рублей в соответствии с ранее принятыми решениями о выделении средств из резервного фонда Мингорисполкома. Из них 34 тыс. рублей направят на выполнение работ по установке памятника-бюста Симону Боливару в Минске, 7 млн 186 тыс. — на строительство метро», — сказал начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

Первые четыре станции третьей ветки минского метро откроются в конце 2020 года. Строительство финансируется из республиканского и местного бюджетов.

 
Теги: Минск
 
 
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