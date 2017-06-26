Бывшего директора Минского зоопарка и его жену подозревают в хищениях. Они в СИЗО

Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Минского зоопарка Юрия Рябова. Его и супругу подозревают в хищениях. Подробности в эфире «Альфа-Радио» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





Напомним, в августе 2016-го в сарае жителя деревни Стригово (Кобринский район) милиция нашла 7 особей гиеновидной собаки. Оказалось, они попали туда из Минска. Незадолго до этого московская фирма предоставила Минскому зоопарку четыре взрослых особи для экспонирования. В нарушение условий договора, белорусская сторона присвоила себе приплод животных. Действиями руководителя заинтересовались правоохранители.

Следователи считают, что история с собаками была не единственным эпизодом, когда директор торговал редкими животными. Причем вместе с супругой, которая работала в зоопарке начальником зоотехнического отдела.

«Установлены другие факты противоправных действий. Так, в период с апреля 2014 по октябрь 2015 года с территории зоопарка были проданы одна особь восточно-сибирской рыси; колобус и три боливийских мерикини [обезьяны]; генета [хищник, похожий на род кошачьих]», — рассказала Юлия Гончарова.

По данным следствия, бывший директор давал указания подчиненным составлять фиктивные документы о падеже или выбраковке животных. Далее они шли на продажу.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3,4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы. Сейчас оба содержатся под стражей.