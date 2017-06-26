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До тонны меди за раз. Как работники столичного промышленного гиганта воровали цветной металл

27.06.2017 19:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранители задержали группу похитителей меди с одного из крупнейших промышленных предприятий столицы. Только в день задержания они украли полторы тонны цветного металла, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что преступная группа состояла из троих людей. Два работника промпредприятия воровали медные слитки на литейном производстве, а их безработный сообщник сбывал похищенное.

Злоумышленники вывозили медные слитки за пределы предприятия на служебном транспорте. Там был оборудован тайник, позволяющий вмещать до тонны дорогостоящего металла.

В день задержания злоумышленники планировали сделать несколько вывозов, но им помешали оперативники. Первый вывоз позволил правоохранителям установить место хранения краденного, а уже через несколько часов подозреваемые были задержаны при разгрузке второй партии. Общий объем похищенного в тот день составил полторы тонны цветного металла. Также было обнаружено 900 килограмм меди, похищенной ранее. Общая сумма предотвращенного имущественного вреда промпредприятию составила 33 тысячи рублей.

Сейчас в отношении работников предприятия и неработающего жителя столицы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205 («Кража») УК РБ. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

 
 
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