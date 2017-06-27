В Могилеве установлена первая в Беларуси арт-копилка для сбора средств для бездомных животных

Скульптура «Собака Чака» для сбора средств в помощь бездомным животным была открыта 27 июня в историческом центре Могилева.



Фото: БелаПАН

Проект был разработан слушателями школы городских инициатив «Теплица» могилевского Центра городских инициатив и представлен 1 апреля. По идее его разработчиков, скульптура, созданная из металлических деталей и полая внутри, даст возможность собрать денежные средства для бездомных животных. Первоначально предусматривалось, что в центре города будет установлен арт-объект в виде фигуры пса и миски-копилки, куда желающие помочь животным будут бросать деньги.

В ходе реализации проекта идея претерпела некоторые изменения: из арт-объекта была исключена миска-копилка. Для сбора монет проделана прорезь на спине металлической собаки. «Идея в том, чтобы сделать арт-объект в виде собаки-копилки, куда люди будут кидать деньги, а деньги будут идти в фонд организации «Доброе сердце», — сказал один из инициаторов создания арт-объекта Сергей Иванов.

Скульптура собаки в стиле стимпанк расположена в центре пешеходной улицы Ленинской напротив торгового центра «Алиса». По утверждению Иванова, хоть от вандалов арт-объект не застрахован, он достаточно хорошо укреплен, кроме того, на улице установлено множество видеокамер.

«Это первая собака-копилка в Беларуси и первая стимпанк-работа, которая вписана в городское пространство в Беларуси», — заявил на открытии руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. Он отметил, что работа над «собакой» велась на протяжении трех месяцев. «Я надеюсь, что гости города и горожане будут активно жертвовать средства, чтобы наша благотворительная организация „Доброе сердце“ заботилась о животных», — сказал Стукалов.

Представители Могилевского общества защиты животных «Доброе сердце» благодарили активистов за создание и установку арт-объекта для сбора средств на лечение и питание бездомных животных. «Я думаю, поможет, и поможет неплохо. Все новые идеи, открытия, которые идут на развитие зоозащитного движения в Могилеве, даже самые маленькие, всегда приносят огромную пользу. Люди узнают, люди начинают помогать, пусть даже по 10 копеек», — заявила БелаПАН председатель общества Светлана Ермоленкова.

Она сообщила, что сейчас у них в вольерах спецавтопредприятия (САП) находится более 1000 котов и около двадцати собак. Еще примерно полтысячи животных живут у волонтеров на так называемой передержке, где подлечиваются, чтобы потом найти новых хозяев.