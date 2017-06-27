В Бресте трех парней подозревают в серии краж из дачных домов

Правоохранители задержали подозреваемых в серийных кражах из дачных домов, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

С марта садовые товарищества Брестского района захлестнула серия краж. Сообщения о новых преступлениях поступали в дежурную часть милиции практически каждую неделю.

Злоумышленники проникали в садовый домик в отсутствие хозяев, устраивали беспорядок, как будто что-то искали, после чего забирали пару ценных вещей, стройинструментов, спиртных напитков и скрывались.

Подозреваемых удалось задержать во время очередного рейда по одному из садовых товариществ. Внимание правоохранителей привлекла группа молодых парней, которые внимательно разглядывали окна дачных домиков. Подозрения оперативников подтвердились: при задержании у них были обнаружены похищенные непосредственно перед этим вещи.

«Злоумышленниками оказались трое жителей Бреста, один 1998 и двое 2000 г. р. Все учащиеся учебных заведений, ранее не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности. В ходе допроса подозреваемые сообщили, что хотели найти деньги или драгоценности, но, не найдя этого, забирали что-либо из ценных вещей, которые можно легко унести», — сообщили в пресс-службе УВД.

Изъятые при осмотре мест происшествий следы помогли криминалистам объединить между собой по способу совершения значительное количество краж, совершенных на территории Брестского района.

Подозреваемых задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 205 УК).

В настоящее время эксперты проводят ряд сравнительных исследований, которые помогут правоохранительным органам установить причастность злоумышленников к иным преступлениям.