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Аэрофлот отменил на 28 июня дневной рейс в Минск

27.06.2017 22:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" на среду 28 июня отменила дневной рейс в Минск, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте перевозчика.

По информации "Аэрофлота" в среду не будет выполнен рейс SU1842, который стоял в расписании в 16:10 с вылетом из московского аэропорта Шереметьево.

Соответственно, из белорусской столицы не отправится рейс SU1843 – вылет лайнера был запланирован на 18:30.

В российской авиакомпании не сообщают причин, по которым был отменен полет самолета в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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В российской авиакомпании не сообщают причин, по которым был отменен полет самолета в Минск.

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