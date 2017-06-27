Аэрофлот отменил на 28 июня дневной рейс в Минск

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" на среду 28 июня отменила дневной рейс в Минск, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте перевозчика.

По информации "Аэрофлота" в среду не будет выполнен рейс SU1842, который стоял в расписании в 16:10 с вылетом из московского аэропорта Шереметьево.

Соответственно, из белорусской столицы не отправится рейс SU1843 – вылет лайнера был запланирован на 18:30.

В российской авиакомпании не сообщают причин, по которым был отменен полет самолета в Минск.