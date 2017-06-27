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Правозащитники: на свободу вышли 3 фигуранта дела "Белого легиона"

27.06.2017 22:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн – Sputnik. Три фигуранта так называемого дела "Белого легиона" вышли на свободу во вторник 27 июня, сообщил не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Правозащитники: на свободу вышли 3 фигуранта дела "Белого легиона"
© Sputnik/
Еще один фигурант дела "Белого легиона" отпущен из-под стражи

В настоящее время расследование "дела патриотов" продолжается: его в июне текущего года в производство принял Следственный комитет Беларуси.

По данным "Весны", во вторник из СИЗО №1 вышел на свободу Сергей Стрибульский, который был задержан 21 марта. Кроме того, были также отпущены Александр Зимницкий и Владимир Федоров.

Сейчас правозащитники уточняют, сколько еще граждан, которые подозревались в подготовке вооруженных провокаций на День Воли, находятся в изоляторах.

Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения президентом Александром Лукашенко в марте могилевского предприятия "Кроноспан", где он заявил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия на День Воли (25 марта – Sputnik).

По информации КГБ, были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" — всего 26 человек

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас правозащитники уточняют, сколько еще граждан, которые подозревались в подготовке вооруженных провокаций на День Воли, находятся в изоляторах.

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