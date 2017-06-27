Ягодный сезон. Чернику на Гомельщине и Брестчине можно будет собирать уже с 28 июня

В Брестской и Гомельской областях разрешено собирать чернику уже с 28 июня. С 30 июня могут начинать заготавливать черную ягоду на Гродненщине и Могилевщине. А жителям Минской и Витебской областей полакомиться черникой доведется позже всех: в названных регионах к заготовке ягоды дозволено приступать лишь с 3 и 6 июля, соответственно, пишет «СБ Беларусь сегодня» .





Однако урожай этих дикоросов будет ощутимо скромнее, чем в предыдущем сезоне. Научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук Беларуси Татьяна Моисеева прогнозами не утешает:

— Предполагаем урожайность черники в 1,5−2 раза ниже, чем в прошлом году, прежде всего, в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Причина в природных аномалиях, которые повлияли на состояние бутонов и цветение ягодников черники. Они подмерзли во время заморозков в мае. Напомню, в начале последнего весеннего месяца в Брестской, Гродненской, Минской, Витебской областях даже выпал снег.

А из-за июньских заморозков местами пострадали клюквенники, прежде всего, на севере и юго-западу Беларуси, когда они находились в фазе «бутонизации — начала цветения». Бруснике и голубике, которые к моменту заморозков были в стадии пробуждения и начала роста побегов, отрицательные температуры в мае — июне особого вреда не нанесли.

К слову, бруснику с 16 августа разрешено собирать в Брестской и Гомельской областях, с 20 августа — на Гродненщине, с 22 августа — в Могилевской, а с 25 августа — в Минской областях. Днем позже — на Витебщине. Клюква, по оценкам ученых, поспеет для сбора в Брестской области с 1 сентября, в Гомельской — со 2 сентября, В Гродненском области — с 6 сентября. С 8 сентября — в Могилевской и Минской областях. На Витебщине клюква созреет лишь к 10 сентября.

А вот любители «тихой охоты» могут наоборот обрадоваться. Несмотря на прохладную весну, ученые прогнозируют плодоношение грибных угодий обильнее прошлогоднего. Особенно щедрые урожаи белых и подосиновиков (при достаточном количестве осадков в июле, августе и сентябре) ожидаются в Минской и Витебской областях.