Алексиевич в Европарламенте, новости распределения и вымогатель Petya - важное за вчера

Доброе утро!

Если вы заскучали — есть шанс быстренько стать, например, столичным ресторатором — благо, столько всего продается! Мы изучили объявления о продаже кафе, баров и ресторанов и рассказываем, какую сумму вам нужно иметь, чтобы изменить жизнь . Ну, а пока — о вчерашних новостях.

ВАЖНОЕ

Президент анонсировал кардинальные меры по развитию IT-отрасли. Ждать недолго — все произойдет «буквально этим летом». «Посмотрите: в Беларуси по ИТ-технологиям будет взрыв», — заинтриговал Александр Лукашенко. Ждем.

Правительство направило в белорусские вузы поручение о стопроцентном распределении студентов . Те, мягко говоря, возмущены.

С 1 июля на территории стран Евразийского экономического союза вступят в силу единые карантинные фитосанитарные требования. Рассказываем, как нововведения отразятся на белорусах : например, теперь мы сможем ввозить в страну без специальных сертификатов только до 5 килограммов фруктов и овощей и до трех букетов живых цветов.

Канада 12 июля снимает с Беларуси экономические санкции . Нас исключат из списка стран, для экспорта в которые нужно специальное разрешение. Сегодня там находятся лишь Беларусь и Северная Корея.

Будьте бдительны: аналог компьютерного вируса WannaCry добрался до Беларуси . По предварительным данным, это вирус-вымогатель Petya.A. Зараженные компьютеры неожиданно перезагружаются, на экране появляется сообщение о том, что файлы на жестких дисках зашифрованы. Для их расшифровки якобы требуется отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька.





ПОПУЛЯРНОЕ

Светлана Алексиевич вчера выступила в Европарламенте и рассказала, почему у России и Беларуси не получилось стать на путь демократии, что сегодня чувствуют белорусы, каким должен быть лидер оппозиции и возможна ли в Беларуси революция. «Люди в Беларуси очень обижены на Лукашенко, обижены в том, что и он разочаровал, и их мечта не сбылась», — говорит нобелевский лауреат.

Компания МТС отметила 15 лет с момента начала коммерческой эксплуатации в Беларуси и подарила бонусы своим абонентам на всех тарифных планах. Что раздавали «на халяву» — смотрите здесь .

Еще одна история недовольного дольщика: полковник запаса разбирается с застройщиком из-за ненормальной слышимости в новостройке. «В квартире слышно все, что происходит у соседей, в том числе и их посещение туалета». Рассказываем, почему так вышло .

А вот история молодого предпринимателя — бывшего студента, который когда-то не побоялся, открыл завод по пошиву сумок и занял свою нишу не только в Беларуси, но и России. Он делает крутые вещи и очень удивляется отношению белорусов к белорусскому: «Приходит человек в магазин, выбирает сумку, говорит, что классная, подходит к кассе рассчитываться, спрашивает, чье производство, узнает, что белорусское, и отказывается покупать. Для меня это было шоком».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Побывали на «Санта Бремор», посмотрели, как делают настоящее мороженое. Оказывается, дома никогда не получится добиться такой консистенции мороженого, как на большом производстве, — и вот почему .





Суд в Минске начал рассматривать исковое заявление бывшего кричевского подполковника Игоря Вусика. Со скандалом уволенный недавно милиционер добивается отмены дисциплинарного взыскания и восстановления на работе в органах МВД. Но милиция против.

Власти придумывают новые методы борьбы с нелегальными торговцами в столичных переходах, а мы посмотрели, почему торговцы, несмотря на налоговую и милицию, все равно сюда идут . «Кто тут торгует? Те, у кого пенсии не хватает… Вот милиция гоняет — все собирают вещи, прячутся, а потом возвращаются опять. Что гоняют — это я понимаю, такая у них работа», — рассказывает одна из торговок.

Чтобы узнать, как вам справиться с детскими «финансовыми» капризами , мы поговорили с родителями, которые обучают своих детей финансовой грамотности, о том, как научить ребенка ценить деньги и копить. Не благодарите — просто возьмите на вооружение.

Если вам интересна история, этот материал для вас : мы познакомились с древними картами и узнали, когда картографы впервые нанесли на карту Минск. А еще: вы знали, что в Беларуси было море?

Двадцать лет назад был опубликован первый роман о Гарри Поттере — и вот вам десять простых вопросов , с помощью которых вы можете проверить свое знание поттерианы.





Все новости вторника, 27 июня

Кстати. Сегодня расскажем вам, как делают любимую многими курочку в KFC . Уже два года, как этот фастфуд работает в Беларуси, — и пока они лидеры среди брендов большой тройки (KFC, «МакДональдс», Burger King). Оставайтесь с нами — будет интересно!

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