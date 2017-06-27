4 июля 1944 года советские войска выбили из Полоцка немецко-фашистских захватчиков. Накануне очередной годовщины освобождения Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник представил коллекцию оригинальных фотографий города 1941−1945 годов.



Вид на Богоявленский собор с улицы Орджоникидзе (сегодня четная сторона проспекта Франциска Скорины), 1941-1943 годы.

Эти кадры сделали немецкие офицеры и солдаты — участники боев под Полоцком, встретившие здесь упорное сопротивление советских войск. Уникальность снимков в том, что до 1940 года в пограничном городе фотографировать запрещалось, поэтому довоенных изображений у Полоцка почти нет, сообщает сайт музея-заповедника.

Фронтовые немецкие фотографии города полочане купили на интернет-аукционах в 2011—2017 годах. В их поиске участвовали бывший заведующий Музеем боевой славы Сергей Поляков, ветеран войны в Афганистане Федор Боханов, сотрудники музея-заповедника и другие люди.

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«Мертвый, безлюдный», — писали журналисты о Полоцке в июле 1944 года. Фотографии освобожденного города дают представление о страшных разрушениях во время оккупации, о возрождении из руин и увековечении памяти погибших.

На видео представлены фотосравнения — после кадра, сделанного в Полоцке в 1941—1945 годах, идет снимок этого же вида в современном городе.