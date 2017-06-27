ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦТ по истории Беларуси напишут абитуриенты в среду

28.06.2017 08:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по истории Беларуси пройдет в среду в вузах страны, напомнили Sputnik в Минобразования республики.

ЦТ по истории Беларуси напишут абитуриенты в среду
© Sputnik / Виктор Толочко
Статистику ЦТ-2017 опубликуют в июле

Большинство абитуриентов уже завершили сдачу ЦТ, а по некоторым предметам (русский и белорусский языки, обществоведение) уже даже известны результаты.

Уже 28 июня абитуриенты напишут ЦТ по истории Беларуси. На 50 заданий отводится полтора часа, за это время абитуриенты должны будут ответить на вопросы обо всех периодах белорусской истории.

Как ожидается, результаты ЦТ по истории Беларуси могут появиться 4-5 июля. Тест по этому предмету необходим будущим лингвистам, журналистам, историкам и для поступления на ряд иных специальностей.

Последними в этом году пройдут ЦТ по всемирной истории (2 июля) и географии (30 июня).

Читайте также: как узнать результаты ЦТ-2017>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пройти тестирование по истории Беларуси необходимо будущим историкам, журналистам и лингвистам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Мертвый, безлюдный". Как выглядел Полоцк в войну и после освобождения от немцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика