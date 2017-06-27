ЦТ по истории Беларуси напишут абитуриенты в среду

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по истории Беларуси пройдет в среду в вузах страны, напомнили Sputnik в Минобразования республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Статистику ЦТ-2017 опубликуют в июле

Большинство абитуриентов уже завершили сдачу ЦТ, а по некоторым предметам (русский и белорусский языки, обществоведение) уже даже известны результаты.

Уже 28 июня абитуриенты напишут ЦТ по истории Беларуси. На 50 заданий отводится полтора часа, за это время абитуриенты должны будут ответить на вопросы обо всех периодах белорусской истории.

Как ожидается, результаты ЦТ по истории Беларуси могут появиться 4-5 июля. Тест по этому предмету необходим будущим лингвистам, журналистам, историкам и для поступления на ряд иных специальностей.

Последними в этом году пройдут ЦТ по всемирной истории (2 июля) и географии (30 июня).

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